Z silnikiem o mocy znamionowej 1,2 kW odkurzacz IVR-L 65/12-1 jest podstawowym urządzeniem do odkurzania cieczy i/lub wiórów. IVR-L 65/12-1 to najmniejszy odkurzacz do cieczy z linii IVR-L. Wysokiej jakości odkurzacz idealnie sprawdza się w odkurzaniu i oddzielaniu niewielkich ilości cieczy i ciał stałych. Na przykład chłodziwo, smar, woda lub olej z metalowymi wiórami. Wióry mogą być zbierane w koszu na wióry. Odessana ciecz jest kierowana z powrotem do obwodu za pośrednictwem węża spustowego. Poziom napełnienia w danym momencie jest zawsze wyraźnie widoczny na wężu spustowym. Obrotowe złącze węża 360° na głowicy ssącej ułatwia odkurzanie we wszystkich kierunkach bez plątania węża ssącego. Zintegrowany mechaniczny regulator pływakowy chroni turbiny odkurzacza przed wilgocią. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.