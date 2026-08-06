Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/12-1

IVR-L 65/12-1 to najmniejszy odkurzacz przemysłowy z linii IVR-L. Doskonale nadaje się do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym.

Z silnikiem o mocy znamionowej 1,2 kW odkurzacz IVR-L 65/12-1 jest podstawowym urządzeniem do odkurzania cieczy i/lub wiórów. IVR-L 65/12-1 to najmniejszy odkurzacz do cieczy z linii IVR-L. Wysokiej jakości odkurzacz idealnie sprawdza się w odkurzaniu i oddzielaniu niewielkich ilości cieczy i ciał stałych. Na przykład chłodziwo, smar, woda lub olej z metalowymi wiórami. Wióry mogą być zbierane w koszu na wióry. Odessana ciecz jest kierowana z powrotem do obwodu za pośrednictwem węża spustowego. Poziom napełnienia w danym momencie jest zawsze wyraźnie widoczny na wężu spustowym. Obrotowe złącze węża 360° na głowicy ssącej ułatwia odkurzanie we wszystkich kierunkach bez plątania węża ssącego. Zintegrowany mechaniczny regulator pływakowy chroni turbiny odkurzacza przed wilgocią. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
  • Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
  • Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
  • Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Wyposażony w cichy silnik wentylatora
  • Bardzo kompaktowe i zwrotne urządzenie z silnikiem wentylatora.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 72 / 260
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Pojemność zbiornika (l) 65
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,25
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Waga bez akcesoriów (kg) 38
Waga z akcesoriami (kg) 38,5
Waga z opakowaniem (kg) 39,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 718 x 526 x 1000

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr powierzchniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/12-1
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/12-1

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