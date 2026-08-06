Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 to najmniejszy odkurzacz przemysłowy z linii IVR-L. Doskonale nadaje się do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym.
Z silnikiem o mocy znamionowej 1,2 kW odkurzacz IVR-L 65/12-1 jest podstawowym urządzeniem do odkurzania cieczy i/lub wiórów. IVR-L 65/12-1 to najmniejszy odkurzacz do cieczy z linii IVR-L. Wysokiej jakości odkurzacz idealnie sprawdza się w odkurzaniu i oddzielaniu niewielkich ilości cieczy i ciał stałych. Na przykład chłodziwo, smar, woda lub olej z metalowymi wiórami. Wióry mogą być zbierane w koszu na wióry. Odessana ciecz jest kierowana z powrotem do obwodu za pośrednictwem węża spustowego. Poziom napełnienia w danym momencie jest zawsze wyraźnie widoczny na wężu spustowym. Obrotowe złącze węża 360° na głowicy ssącej ułatwia odkurzanie we wszystkich kierunkach bez plątania węża ssącego. Zintegrowany mechaniczny regulator pływakowy chroni turbiny odkurzacza przed wilgocią. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.
Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Wyposażony w cichy silnik wentylatora
- Bardzo kompaktowe i zwrotne urządzenie z silnikiem wentylatora.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,25
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Waga bez akcesoriów (kg)
|38
|Waga z akcesoriami (kg)
|38,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|39,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|718 x 526 x 1000
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr powierzchniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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