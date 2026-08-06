Odkurzacz przemysłowy Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc nadaje się do odkurzania i oddzielania chłodziw, smarów, wody lub oleju od ciał stałych (np. wiórów metalowych). Po odkurzeniu wióry mogą zostać zebrane w koszu na wióry, podczas gdy ciecz wraca do obwodu za pomocą węża spustowego. Do opróżniania można również użyć odchylanego podwozia. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Za odkurzanie odpowiada obracające się o 360° złącze węża na głowicy ssącej. Oznacza to, że zanieczyszczenia wokół odkurzacza można łatwo odkurzać bez powodowania plątaniny węży. Zintegrowana mechaniczna kontrola pływaka chroni turbiny odkurzacza przed wilgocią. Model IVR-L 65/12-1 Tc o mocy 1,2 kW jest podstawowym urządzeniem do odkurzania cieczy i/lub wiórów. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.