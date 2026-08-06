Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/12-1 Tc
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/12-1 Tc to kompaktowe urządzenie klasy podstawowej z odchylanym podwoziem do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym.
Odkurzacz przemysłowy Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc nadaje się do odkurzania i oddzielania chłodziw, smarów, wody lub oleju od ciał stałych (np. wiórów metalowych). Po odkurzeniu wióry mogą zostać zebrane w koszu na wióry, podczas gdy ciecz wraca do obwodu za pomocą węża spustowego. Do opróżniania można również użyć odchylanego podwozia. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Za odkurzanie odpowiada obracające się o 360° złącze węża na głowicy ssącej. Oznacza to, że zanieczyszczenia wokół odkurzacza można łatwo odkurzać bez powodowania plątaniny węży. Zintegrowana mechaniczna kontrola pływaka chroni turbiny odkurzacza przed wilgocią. Model IVR-L 65/12-1 Tc o mocy 1,2 kW jest podstawowym urządzeniem do odkurzania cieczy i/lub wiórów. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
- Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
- System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
- Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w cichy silnik wentylatora
- Bardzo kompaktowe i zwrotne urządzenie z silnikiem wentylatora.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,25
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Waga bez akcesoriów (kg)
|40
|Waga z akcesoriami (kg)
|43,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|44,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|737 x 532 x 1100
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr powierzchniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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