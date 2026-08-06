System odpylania ID 130/22 z ramieniem jest wyposażony w wydajną i energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) do dużych przepływów, a także jest przeznaczony do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym. Trójfazowa jednostka mobilna o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczona do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (TLV > 0,1 mg/m³). Dzięki solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji spełnia kluczowe wymagania w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Ramię odciągowe wspiera się na sprężynach gazowych i zawiera zewnętrzne przeguby, które zwiększają promień roboczy do łącznej długości 3 metrów. Ręczny mechanizm otrząsania skutecznie czyści kompaktowy filtr o długiej żywotności, a składany wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie 170-litrowego pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na maszynie gwarantuje niskie zapylenie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń.