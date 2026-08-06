Odpylacz przemysłowy ID 130/22 z ramieniem
Mobilny, trójfazowy odpylacz przemysłowy ID 130/22 z ramieniem do odsysania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL> 0,1 mg/m³). Charakteryzuje się solidną i łatwą w serwisowaniu konstrukcją.
System odpylania ID 130/22 z ramieniem jest wyposażony w wydajną i energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) do dużych przepływów, a także jest przeznaczony do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym. Trójfazowa jednostka mobilna o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczona do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (TLV > 0,1 mg/m³). Dzięki solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji spełnia kluczowe wymagania w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Ramię odciągowe wspiera się na sprężynach gazowych i zawiera zewnętrzne przeguby, które zwiększają promień roboczy do łącznej długości 3 metrów. Ręczny mechanizm otrząsania skutecznie czyści kompaktowy filtr o długiej żywotności, a składany wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie 170-litrowego pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na maszynie gwarantuje niskie zapylenie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracyFiltr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowejRuchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałówBezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania. Łatwe usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Pojemność zbiornika (l)
|170
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|9
|Średnica przyłącza
|ID 140
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|182
|Waga z opakowaniem (kg)
|182,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Zastosowania
- Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznego pyłu (OEL > 0,1 mg/m³)
- Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i pyłu