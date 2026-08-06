Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 może być użytkowany w strefie 22. Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Przenośne i wytrzymałe urządzenie, sterowane momentem obrotowym.
Zaprojektowany do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³), a także do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22, mobilny odkurzacz przemysłowy ID 130/22 Z22 imponuje w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Wydajna i energooszczędna sprężarka promieniowa (IE3) o dużym przepływie objętościowym umożliwia również ciągłą pracę w systemie trzyzmianowym. Trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW zawiera system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra i pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez potrzeby demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na odpylaczu gwarantuje bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia. Jeśli urządzenie jest używane ze średnicą 120, ma certyfikat H3 dla pyłu drzewnego zgodnie z certyfikatem DGUV. Dzięki temu zawartość pyłu resztkowego w powietrzu powrotnym nie przekracza 0,1 mg/m³, co zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia.
Cechy i zalety
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
- Dłuższa żywotność, rzadsza konserwacja i niższe koszty.
- Bardzo skuteczne czyszczenie filtra dzięki siatce wzmacniającej w workach filtracyjnych.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
- Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
- Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Certyfikat DGUV H3 dla pyłu drzewnego
- Certyfikat H3 ma zastosowanie w przypadku korzystania z urządzenia z DN 120.
- Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Pojemność zbiornika (l)
|170
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|9
|Średnica przyłącza
|ID 140
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|164
|Waga z opakowaniem (kg)
|168
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)