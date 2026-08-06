Zaprojektowany do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³), a także do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22, mobilny odkurzacz przemysłowy ID 130/22 Z22 imponuje w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Wydajna i energooszczędna sprężarka promieniowa (IE3) o dużym przepływie objętościowym umożliwia również ciągłą pracę w systemie trzyzmianowym. Trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW zawiera system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra i pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez potrzeby demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na odpylaczu gwarantuje bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia. Jeśli urządzenie jest używane ze średnicą 120, ma certyfikat H3 dla pyłu drzewnego zgodnie z certyfikatem DGUV. Dzięki temu zawartość pyłu resztkowego w powietrzu powrotnym nie przekracza 0,1 mg/m³, co zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia.