Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22

Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 może być użytkowany w strefie 22. Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Przenośne i wytrzymałe urządzenie, sterowane momentem obrotowym.

Zaprojektowany do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³), a także do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22, mobilny odkurzacz przemysłowy ID 130/22 Z22 imponuje w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Wydajna i energooszczędna sprężarka promieniowa (IE3) o dużym przepływie objętościowym umożliwia również ciągłą pracę w systemie trzyzmianowym. Trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW zawiera system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra i pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez potrzeby demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na odpylaczu gwarantuje bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia. Jeśli urządzenie jest używane ze średnicą 120, ma certyfikat H3 dla pyłu drzewnego zgodnie z certyfikatem DGUV. Dzięki temu zawartość pyłu resztkowego w powietrzu powrotnym nie przekracza 0,1 mg/m³, co zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia.

Cechy i zalety
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
  • Dłuższa żywotność, rzadsza konserwacja i niższe koszty.
  • Bardzo skuteczne czyszczenie filtra dzięki siatce wzmacniającej w workach filtracyjnych.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
  • Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
  • Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Certyfikat DGUV H3 dla pyłu drzewnego
  • Certyfikat H3 ma zastosowanie w przypadku korzystania z urządzenia z DN 120.
  • Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 369 / 1329
Podciśnienie (mbar/kPa) 25 / 2,5
Pojemność zbiornika (l) 170
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 9
Średnica przyłącza ID 140
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 164
Waga z opakowaniem (kg) 168
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 790 x 1580

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22

Wideo

Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
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