Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc

Kompaktowy, mobilny odpylacz ID 130/22 Z22 Afc z zmotoryzowanym otrząsaczem filtra do odsysania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³) w strefie ATEX 22.

Mobilny odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³) oraz do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Skuteczne czyszczenie wytrzymałego filtra odbywa się za pomocą elektrycznego mechanizmu wytrząsającego. Odpylacz jest wyposażony w wydajną, energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) zaprojektowaną do pracy ciągłej na trzy zmiany przy dużych przepływach objętościowych. Oprócz solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji, spełnia kluczowe wymagania dla trudnych, przemysłowych zastosowań. Wózek umożliwia ergonomiczne opróżnianie 170 l pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Dzięki polietylenowemu workowi ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem kompensującym ciśnienie na maszynie, zanieczyszczenia mogą być opróżniane bezpiecznie i bez wytwarzania dużych ilości pyłu. 

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc: Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc: Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania. Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podciśnienie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Pojemność zbiornika (l) 170
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 9
Średnica przyłącza ID 140
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 174
Waga z opakowaniem (kg) 175
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 780 x 1580

Wyposażenie

  • Filtry: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc

Wideo

Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
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