Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc
Kompaktowy, mobilny odpylacz ID 130/22 Z22 Afc z zmotoryzowanym otrząsaczem filtra do odsysania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³) w strefie ATEX 22.
Mobilny odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 Afc o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³) oraz do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Skuteczne czyszczenie wytrzymałego filtra odbywa się za pomocą elektrycznego mechanizmu wytrząsającego. Odpylacz jest wyposażony w wydajną, energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) zaprojektowaną do pracy ciągłej na trzy zmiany przy dużych przepływach objętościowych. Oprócz solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji, spełnia kluczowe wymagania dla trudnych, przemysłowych zastosowań. Wózek umożliwia ergonomiczne opróżnianie 170 l pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Dzięki polietylenowemu workowi ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem kompensującym ciśnienie na maszynie, zanieczyszczenia mogą być opróżniane bezpiecznie i bez wytwarzania dużych ilości pyłu.
Cechy i zalety
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracyFiltr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowejRuchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałówBezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania. Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Pojemność zbiornika (l)
|170
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|9
|Średnica przyłącza
|ID 140
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|174
|Waga z opakowaniem (kg)
|175
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Wyposażenie
- Filtry: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX