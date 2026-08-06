Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem
Odpylacz ID 130/22 Z22 z ramieniem, przystosowany do użytku w strefie 22. Do odsysania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilny, z napędem, solidny.
Zaprojektowany do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³) oraz do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefach 22, mobilny odpylacz przemysłowy ID 130/22 jest doskonale nadaje się do trudnych zastosowań przemysłowych. Ramię odciągowe wspiera się na sprężynach gazowych i zawiera zewnętrzne przeguby, które zwiększają promień roboczy do łącznej długości 3 metrów. Wydajna i energooszczędna (IE3) sprężarka promieniowa o dużym przepływie objętościowym umożliwia również ciągłą pracę w trybie trzyzmianowym. Trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW zawiera system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra i pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez potrzeby demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem mocującym i wężem wyrównującym ciśnienie na odpylaczu gwarantuje opróżnianie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia.
Cechy i zalety
Wyposażony w trwały filtr nabojowy.
- Dłuższa żywotność, rzadsza konserwacja i niższe koszty.
- Bardzo skuteczne czyszczenie filtra dzięki siatce wzmacniającej w workach filtracyjnych.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
- Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
- Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
- Bezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania.
- Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Pojemność zbiornika (l)
|170
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|9
|Średnica przyłącza
|ID 140
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|187
|Waga z opakowaniem (kg)
|187,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX