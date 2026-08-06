Zaprojektowany do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³) oraz do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefach 22, mobilny odpylacz przemysłowy ID 130/22 jest doskonale nadaje się do trudnych zastosowań przemysłowych. Ramię odciągowe wspiera się na sprężynach gazowych i zawiera zewnętrzne przeguby, które zwiększają promień roboczy do łącznej długości 3 metrów. Wydajna i energooszczędna (IE3) sprężarka promieniowa o dużym przepływie objętościowym umożliwia również ciągłą pracę w trybie trzyzmianowym. Trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW zawiera system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra i pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez potrzeby demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem mocującym i wężem wyrównującym ciśnienie na odpylaczu gwarantuje opróżnianie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia.