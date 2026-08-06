Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem

Odpylacz ID 130/22 Z22 z ramieniem, przystosowany do użytku w strefie 22. Do odsysania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilny, z napędem, solidny.

Zaprojektowany do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL > 0,1 mg/m³) oraz do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefach 22, mobilny odpylacz przemysłowy ID 130/22 jest doskonale nadaje się do trudnych zastosowań przemysłowych. Ramię odciągowe wspiera się na sprężynach gazowych i zawiera zewnętrzne przeguby, które zwiększają promień roboczy do łącznej długości 3 metrów. Wydajna i energooszczędna (IE3) sprężarka promieniowa o dużym przepływie objętościowym umożliwia również ciągłą pracę w trybie trzyzmianowym. Trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW zawiera system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra i pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez potrzeby demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem mocującym i wężem wyrównującym ciśnienie na odpylaczu gwarantuje opróżnianie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia.

Cechy i zalety
Wyposażony w trwały filtr nabojowy.
  • Dłuższa żywotność, rzadsza konserwacja i niższe koszty.
  • Bardzo skuteczne czyszczenie filtra dzięki siatce wzmacniającej w workach filtracyjnych.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
  • Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
  • Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
  • Bezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania.
  • Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 369 / 1329
Podciśnienie (mbar/kPa) 25 / 2,5
Pojemność zbiornika (l) 170
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 9
Średnica przyłącza ID 140
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 187
Waga z opakowaniem (kg) 187,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 780 x 1580
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem

Wideo

Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
Akcesoria