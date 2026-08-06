ID 30/30 Afc to mobilny odpylacz przeznaczony do przemysłowych centrów obróbczych. Wyposażony w wysokociśnieniowy kompresor który niezawodnie oddziela wszystkie potencjalnie pyły i opiłki. Szafa sterownicza zawiera automatyczny otrząsacz filtra, co zapewnia mu długą żywotność. Na życzenie dostępny jest presostat do monitorowania filtra, a także ultradźwiękowy czujnik odległości do monitorowania poziomu napełnienia. Urządzenie jest dostępne w różnych klasach wydajności i filtracji (aż do klasy filtracji „H” do oddzielania pyłów rakotwórczych).