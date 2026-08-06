Odpylacz przemysłowy ID 30/30 Afc

Odpylacz ID 30/30 Afc to mobilne urządzenie do bezpiecznego oddzielania pyłu i opiłków w centrach obróbczych.

ID 30/30 Afc to mobilny odpylacz przeznaczony do przemysłowych centrów obróbczych. Wyposażony w wysokociśnieniowy kompresor który niezawodnie oddziela wszystkie potencjalnie pyły i opiłki. Szafa sterownicza zawiera automatyczny otrząsacz filtra, co zapewnia mu długą żywotność. Na życzenie dostępny jest presostat do monitorowania filtra, a także ultradźwiękowy czujnik odległości do monitorowania poziomu napełnienia. Urządzenie jest dostępne w różnych klasach wydajności i filtracji (aż do klasy filtracji „H” do oddzielania pyłów rakotwórczych).

Cechy i zalety
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Wygodne oczyszczanie filtra dzięki elektrycznemu silnikowi wibracyjnemu
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 50
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 3,2
Średnica przyłącza ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 170
Waga z opakowaniem (kg) 170,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 915 x 777 x 1938
Odpylacz przemysłowy ID 30/30 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 30/30 Afc

Wideo

Akcesoria