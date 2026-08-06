Odpylacz przemysłowy ID 30/30 Afc
Odpylacz ID 30/30 Afc to mobilne urządzenie do bezpiecznego oddzielania pyłu i opiłków w centrach obróbczych.
ID 30/30 Afc to mobilny odpylacz przeznaczony do przemysłowych centrów obróbczych. Wyposażony w wysokociśnieniowy kompresor który niezawodnie oddziela wszystkie potencjalnie pyły i opiłki. Szafa sterownicza zawiera automatyczny otrząsacz filtra, co zapewnia mu długą żywotność. Na życzenie dostępny jest presostat do monitorowania filtra, a także ultradźwiękowy czujnik odległości do monitorowania poziomu napełnienia. Urządzenie jest dostępne w różnych klasach wydajności i filtracji (aż do klasy filtracji „H” do oddzielania pyłów rakotwórczych).
Cechy i zalety
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Wygodne oczyszczanie filtra dzięki elektrycznemu silnikowi wibracyjnemu
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|3,2
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|170
|Waga z opakowaniem (kg)
|170,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|915 x 777 x 1938
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