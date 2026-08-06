Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc
System odpylania ID 350/110 Afc służy do bezpiecznego i czystego usuwania dużych ilości pyłu i drobnych opiłków. Niezawodne rozwiązanie do przemysłowych zastosowań.
Głównym zastosowaniem średniociśnieniowego systemu odpylania ID 350/110 Afc jest odkurzanie dużych ilości pyłu i drobnych wiórów na skalę przemysłową. Zawiera również filtr kieszeniowy z certyfikatem klasy pyłu M zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69, a także 100-litrowy mobilny zbiornik (DN 250) z okienkiem inspekcyjnym i zintegrowanym workiem z okrągłym dnem zawierającym dolny uchwyt przytrzymujący oraz wąż wyrównujący ciśnienie (DN 25) z szybkozłączem. Część napędowa jest w pełni wytłumiona, aby zminimalizować hałas podczas pracy, a także zawiera tłumik wylotowy o sprawności IE3. Szafa sterownicza zgodna ze stopniem ochrony IP 54 (zgodnie z niemieckimi przepisami VDE 0113) jest również standardowo zawarta w zakresie dostawy.
Cechy i zalety
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|11
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|24
|Średnica przyłącza
|ID 250
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|754
|Waga z opakowaniem (kg)
|797
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Zastosowania
- Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i drobnego lub niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)