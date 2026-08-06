Głównym zastosowaniem średniociśnieniowego systemu odpylania ID 350/110 Afc jest odkurzanie dużych ilości pyłu i drobnych wiórów na skalę przemysłową. Zawiera również filtr kieszeniowy z certyfikatem klasy pyłu M zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69, a także 100-litrowy mobilny zbiornik (DN 250) z okienkiem inspekcyjnym i zintegrowanym workiem z okrągłym dnem zawierającym dolny uchwyt przytrzymujący oraz wąż wyrównujący ciśnienie (DN 25) z szybkozłączem. Część napędowa jest w pełni wytłumiona, aby zminimalizować hałas podczas pracy, a także zawiera tłumik wylotowy o sprawności IE3. Szafa sterownicza zgodna ze stopniem ochrony IP 54 (zgodnie z niemieckimi przepisami VDE 0113) jest również standardowo zawarta w zakresie dostawy.