Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc

System odpylania ID 350/110 Afc służy do bezpiecznego i czystego usuwania dużych ilości pyłu i drobnych opiłków. Niezawodne rozwiązanie do przemysłowych zastosowań.

Głównym zastosowaniem średniociśnieniowego systemu odpylania ID 350/110 Afc jest odkurzanie dużych ilości pyłu i drobnych wiórów na skalę przemysłową. Zawiera również filtr kieszeniowy z certyfikatem klasy pyłu M zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69, a także 100-litrowy mobilny zbiornik (DN 250) z okienkiem inspekcyjnym i zintegrowanym workiem z okrągłym dnem zawierającym dolny uchwyt przytrzymujący oraz wąż wyrównujący ciśnienie (DN 25) z szybkozłączem. Część napędowa jest w pełni wytłumiona, aby zminimalizować hałas podczas pracy, a także zawiera tłumik wylotowy o sprawności IE3. Szafa sterownicza zgodna ze stopniem ochrony IP 54 (zgodnie z niemieckimi przepisami VDE 0113) jest również standardowo zawarta w zakresie dostawy.

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc: Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc: Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 972 / 3500
Podciśnienie (mbar/kPa) 71 / 7,1
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 11
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 24
Średnica przyłącza ID 250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 754
Waga z opakowaniem (kg) 797
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 350/110 Afc

Wideo

Zastosowania
  • Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i drobnego lub niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
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