Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc

Mobilny odpylacz ID 50/40 Afc przeznaczony do bezpiecznego odsysania pyłów i opiłków w centrach obróbczych.

Mobilny odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc przeznaczony jest do zastosowań przy centrach obróbczych. Dzięki sprężarce wysokociśnieniowej nadaje się do oddzielania wszelkiego rodzaju problematycznych pyłów i opiłków. Urządzenie jest dostępne w różnych klasach wydajności i filtracji. Obejmuje to również filtry do pyłow klasy „H” do oddzielania pyłów rakotwórczych. Szafa sterownicza zawiera automatyczny otrząsacz filtra, co zapewnia mu długą żywotność. Na życzenie dostępny jest presostat do monitorowania filtra, a także ultradźwiękowy czujnik odległości do monitorowania poziomu napełnienia.

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc: Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc: Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 138 / 495
Podciśnienie (mbar/kPa) 140 / 14
Pojemność zbiornika (l) 50
Znamionowa moc wejściowa (kW) 4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 3,2
Średnica przyłącza ID 70
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 200
Waga z opakowaniem (kg) 200,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 915 x 777 x 1824
Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc

Wideo

Akcesoria