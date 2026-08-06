Mobilny odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc przeznaczony jest do zastosowań przy centrach obróbczych. Dzięki sprężarce wysokociśnieniowej nadaje się do oddzielania wszelkiego rodzaju problematycznych pyłów i opiłków. Urządzenie jest dostępne w różnych klasach wydajności i filtracji. Obejmuje to również filtry do pyłow klasy „H” do oddzielania pyłów rakotwórczych. Szafa sterownicza zawiera automatyczny otrząsacz filtra, co zapewnia mu długą żywotność. Na życzenie dostępny jest presostat do monitorowania filtra, a także ultradźwiękowy czujnik odległości do monitorowania poziomu napełnienia.