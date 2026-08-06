Odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc
Mobilny odpylacz ID 50/40 Afc przeznaczony do bezpiecznego odsysania pyłów i opiłków w centrach obróbczych.
Mobilny odpylacz przemysłowy ID 50/40 Afc przeznaczony jest do zastosowań przy centrach obróbczych. Dzięki sprężarce wysokociśnieniowej nadaje się do oddzielania wszelkiego rodzaju problematycznych pyłów i opiłków. Urządzenie jest dostępne w różnych klasach wydajności i filtracji. Obejmuje to również filtry do pyłow klasy „H” do oddzielania pyłów rakotwórczych. Szafa sterownicza zawiera automatyczny otrząsacz filtra, co zapewnia mu długą żywotność. Na życzenie dostępny jest presostat do monitorowania filtra, a także ultradźwiękowy czujnik odległości do monitorowania poziomu napełnienia.
Cechy i zalety
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|3,2
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|200
|Waga z opakowaniem (kg)
|200,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|915 x 777 x 1824
Wideo