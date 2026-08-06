Odpylacz przemysłowy ID 90/30
System usuwania pyłu ID 90/30, odpowiedni do pracy wielozmianowej: Jest cichy (64 dB [A]) i zapewnia niezwykle wydajną pracę ciągłą, odkurzając pył, który osadza się na powierzchniach lub jest zawieszony w powietrzu.
System usuwania pyłu ID 90/30 umożliwia nieprzerwane odkurzanie pyłu i innych materiałów, które osadzają się na maszynach lub też cząsteczek zawieszonych w powietrzu w pobliżu maszyn i linii produkcyjnych. Jest idealny do pracy w trybie wielozmianowym, pracuje wyjątkowo cicho z poziomem emisji hałasu wynoszącym zaledwie 64 dB(A), a dzięki wysokosprawnemu silnikowi w klasie efektywności energetycznej IE3 umożliwia znacznie mniejsze zużycie energii. System może bez problemu poradzić sobie z dużymi ilościami pyłu, nawet przez długi czas, dzięki stale wysokiemu przepływowi powietrza (900 m³/h) i dużej powierzchni filtracyjnej (3,2 m²). Konserwacja głównego filtra pyłu klasy M jest możliwa dzięki intuicyjnemu ręcznemu oczyszczaniu filtra.
Cechy i zalety
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy zapewniający stale wysoką moc ssaniaDługa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Bezkonkurencyjne, skuteczne ręczne oczyszczanie filtra dzięki kratce wzmacniającej w każdym worku filtrującym.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowejRuchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PEOpróżnianie z niewielkim udziałem pyłu dzięki mechanizmowi zamykającemu i wężowi wyrównującemu ciśnienie. Łatwe i bezpieczne usuwanie pyłu dzięki workowi na śmieci PE.
Łatwe oczyszczanie filtra dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu
- Regularna obsługa dźwigni wibracyjna zapewnia stale wysoką moc ssania
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Metal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|3,2
|Średnica przyłącza
|ID 120
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|64
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|270
|Waga z opakowaniem (kg)
|270,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Wyposażenie
- Filtry: Filtr kieszeniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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