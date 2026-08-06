Odpylacz przemysłowy ID 90/30

System usuwania pyłu ID 90/30, odpowiedni do pracy wielozmianowej: Jest cichy (64 dB [A]) i zapewnia niezwykle wydajną pracę ciągłą, odkurzając pył, który osadza się na powierzchniach lub jest zawieszony w powietrzu.

System usuwania pyłu ID 90/30 umożliwia nieprzerwane odkurzanie pyłu i innych materiałów, które osadzają się na maszynach lub też cząsteczek zawieszonych w powietrzu w pobliżu maszyn i linii produkcyjnych. Jest idealny do pracy w trybie wielozmianowym, pracuje wyjątkowo cicho z poziomem emisji hałasu wynoszącym zaledwie 64 dB(A), a dzięki wysokosprawnemu silnikowi w klasie efektywności energetycznej IE3 umożliwia znacznie mniejsze zużycie energii. System może bez problemu poradzić sobie z dużymi ilościami pyłu, nawet przez długi czas, dzięki stale wysokiemu przepływowi powietrza (900 m³/h) i dużej powierzchni filtracyjnej (3,2 m²). Konserwacja głównego filtra pyłu klasy M jest możliwa dzięki intuicyjnemu ręcznemu oczyszczaniu filtra.

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 90/30: Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy zapewniający stale wysoką moc ssania
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy zapewniający stale wysoką moc ssania
Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Bezkonkurencyjne, skuteczne ręczne oczyszczanie filtra dzięki kratce wzmacniającej w każdym worku filtrującym.
Odpylacz przemysłowy ID 90/30: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Odpylacz przemysłowy ID 90/30: Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE
Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE
Opróżnianie z niewielkim udziałem pyłu dzięki mechanizmowi zamykającemu i wężowi wyrównującemu ciśnienie. Łatwe i bezpieczne usuwanie pyłu dzięki workowi na śmieci PE.
Łatwe oczyszczanie filtra dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu
  • Regularna obsługa dźwigni wibracyjna zapewnia stale wysoką moc ssania
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 250 / 900
Podciśnienie (mbar/kPa) 48 / 4,8
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Metal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 3,2
Średnica przyłącza ID 120
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 270
Waga z opakowaniem (kg) 270,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1450 x 760 x 1680

Wyposażenie

  • Filtry: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odpylacz przemysłowy ID 90/30
Odpylacz przemysłowy ID 90/30

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