System usuwania pyłu ID 90/30 umożliwia nieprzerwane odkurzanie pyłu i innych materiałów, które osadzają się na maszynach lub też cząsteczek zawieszonych w powietrzu w pobliżu maszyn i linii produkcyjnych. Jest idealny do pracy w trybie wielozmianowym, pracuje wyjątkowo cicho z poziomem emisji hałasu wynoszącym zaledwie 64 dB(A), a dzięki wysokosprawnemu silnikowi w klasie efektywności energetycznej IE3 umożliwia znacznie mniejsze zużycie energii. System może bez problemu poradzić sobie z dużymi ilościami pyłu, nawet przez długi czas, dzięki stale wysokiemu przepływowi powietrza (900 m³/h) i dużej powierzchni filtracyjnej (3,2 m²). Konserwacja głównego filtra pyłu klasy M jest możliwa dzięki intuicyjnemu ręcznemu oczyszczaniu filtra.