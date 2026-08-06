Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22
Cichy (64 dB[A]) system usuwania pyłu ID 90/30 Afc Z22 doskonale nadaje się do bezpiecznego odkurzania znacznych ilości pyłów oraz do pracy w strefie Z22 zgodnie z ATEX. Z systemem otrzepywania filtra.
Nasz system usuwania pyłu ID 90/30 Afc Z22 bez żadnych problemów może być również stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem. W przeciwieństwie do swojego „siostrzanego modelu” – RE 9/30 – wersja ta posiada również funkcję monitorowania kierunku obrotów, wizualny sygnał ostrzegawczy i powiązane z nimi obwody sterowania, dlatego została dopuszczona do pracy w strefie Z22 zgodnie z ATEX. System jest wyjątkowo ekonomiczny i cichy (64 dB [A]) i może być stosowany w trybie wielozmianowym. Jego sposób działania robi wrażenie, ponieważ umożliwia nieprzerwane odkurzanie pyłu, który osadza się na maszynach lub liniach produkcyjnych lub też pyłu zawieszonego w powietrzu w ich otoczeniu. Wysokowydajny wentylator promieniowy (IE3) zapewnia stały wydatek powietrza, wynoszący około 900 m³/h. W połączeniu z 3,2 m² powierzchni filtracyjnej dzięki głównemu filtrowi pyłu klasy M, urządzenie może pracować przez dłuższy czas, nawet przy dużych ilościach pyłu. Filtr jest oczyszczany automatycznie przez elektryczne otrzepywanie filtra.
Cechy i zalety
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtraDługa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Wydajne, wygodne oczyszczanie filtra, zapewniające wysoką moc ssania.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowejRuchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PEOpróżnianie z niewielkim udziałem pyłu dzięki mechanizmowi zamykającemu i wężowi wyrównującemu ciśnienie. Łatwe i bezpieczne usuwanie pyłu dzięki workowi na śmieci PE.
Wygodne oczyszczanie filtra dzięki elektrycznemu silnikowi wibracyjnemu
- Wydajne, wygodne oczyszczanie filtra, zapewniające wysoką moc ssania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Metal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|3,2
|Średnica przyłącza
|ID 120
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|64
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|314
|Waga z opakowaniem (kg)
|301,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Wyposażenie
- Filtry: Filtr kieszeniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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