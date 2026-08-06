Nasz system usuwania pyłu ID 90/30 Afc Z22 bez żadnych problemów może być również stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem. W przeciwieństwie do swojego „siostrzanego modelu” – RE 9/30 – wersja ta posiada również funkcję monitorowania kierunku obrotów, wizualny sygnał ostrzegawczy i powiązane z nimi obwody sterowania, dlatego została dopuszczona do pracy w strefie Z22 zgodnie z ATEX. System jest wyjątkowo ekonomiczny i cichy (64 dB [A]) i może być stosowany w trybie wielozmianowym. Jego sposób działania robi wrażenie, ponieważ umożliwia nieprzerwane odkurzanie pyłu, który osadza się na maszynach lub liniach produkcyjnych lub też pyłu zawieszonego w powietrzu w ich otoczeniu. Wysokowydajny wentylator promieniowy (IE3) zapewnia stały wydatek powietrza, wynoszący około 900 m³/h. W połączeniu z 3,2 m² powierzchni filtracyjnej dzięki głównemu filtrowi pyłu klasy M, urządzenie może pracować przez dłuższy czas, nawet przy dużych ilościach pyłu. Filtr jest oczyszczany automatycznie przez elektryczne otrzepywanie filtra.