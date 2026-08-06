Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22

Cichy (64 dB[A]) system usuwania pyłu ID 90/30 Afc Z22 doskonale nadaje się do bezpiecznego odkurzania znacznych ilości pyłów oraz do pracy w strefie Z22 zgodnie z ATEX. Z systemem otrzepywania filtra.

Nasz system usuwania pyłu ID 90/30 Afc Z22 bez żadnych problemów może być również stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem. W przeciwieństwie do swojego „siostrzanego modelu” – RE 9/30 – wersja ta posiada również funkcję monitorowania kierunku obrotów, wizualny sygnał ostrzegawczy i powiązane z nimi obwody sterowania, dlatego została dopuszczona do pracy w strefie Z22 zgodnie z ATEX. System jest wyjątkowo ekonomiczny i cichy (64 dB [A]) i może być stosowany w trybie wielozmianowym. Jego sposób działania robi wrażenie, ponieważ umożliwia nieprzerwane odkurzanie pyłu, który osadza się na maszynach lub liniach produkcyjnych lub też pyłu zawieszonego w powietrzu w ich otoczeniu. Wysokowydajny wentylator promieniowy (IE3) zapewnia stały wydatek powietrza, wynoszący około 900 m³/h. W połączeniu z 3,2 m² powierzchni filtracyjnej dzięki głównemu filtrowi pyłu klasy M, urządzenie może pracować przez dłuższy czas, nawet przy dużych ilościach pyłu. Filtr jest oczyszczany automatycznie przez elektryczne otrzepywanie filtra.

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22: Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Wydajne, wygodne oczyszczanie filtra, zapewniające wysoką moc ssania.
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22: Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE
Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE
Opróżnianie z niewielkim udziałem pyłu dzięki mechanizmowi zamykającemu i wężowi wyrównującemu ciśnienie. Łatwe i bezpieczne usuwanie pyłu dzięki workowi na śmieci PE.
Wygodne oczyszczanie filtra dzięki elektrycznemu silnikowi wibracyjnemu
  • Wydajne, wygodne oczyszczanie filtra, zapewniające wysoką moc ssania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 250 / 900
Podciśnienie (mbar/kPa) 48 / 4,8
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Metal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 3,2
Średnica przyłącza ID 120
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 314
Waga z opakowaniem (kg) 301,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1497 x 800 x 1690

Wyposażenie

  • Filtry: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22
Odpylacz przemysłowy ID 90/30 Afc Z22

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