Generator gorącej wody HWE 860

Przepływowy podgrzewacz wody. Może być stosowany także w połączeniu z modelami urządzeń wysokociśnieniowych w wersji H.

W wyposażeniu zbiornik ze stali szlachetnej 55 l, elektryczny podgrzewacz przepływowy (80ºC), termostat i zabezpieczenie przed zbyt małą ilością wody.

Cechy i zalety
Niezależne urządzenie z szafą sterowniczą i materiałami przyłączeniowymi
Elektryczny generator gorącej wody o mocy 24 kW
Wysoka temperatura robocza dzięki mocy cieplnej 24 kW
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydajność tłoczenia (l/h) min. 700 - maks. 1300
Moc przyłącza (kW) 24
Moc grzałki (kW) 24
Bezpiecznik (A) 50
Temperatura doprowadzanej wody (°C) do 80
Minimalna ilość doprowadzanej wody (l/h) min. 700
Temperatura robocza (°C) maks. 85
Pojemność komory grzejnej (l) 19
Waga z akcesoriami (kg) 42
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 700 x 610 x 720

Wyposażenie

  • Ustawienie temperatury
  • Termostat bezpieczeństwa
Generator gorącej wody HWE 860
Generator gorącej wody HWE 860
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Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Elektryczny generator gorącej wody do pracy bez spalin wewnątrz budynków
  • Czyszczenie oraz zastosowania w przemyśle spożywczym
  • W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
  • Wewnętrzne przestrzenie publiczne, w których potrzebna jest gorąca woda
Akcesoria
Środki czyszczące