Generator gorącej wody HWE 860
Przepływowy podgrzewacz wody. Może być stosowany także w połączeniu z modelami urządzeń wysokociśnieniowych w wersji H.
W wyposażeniu zbiornik ze stali szlachetnej 55 l, elektryczny podgrzewacz przepływowy (80ºC), termostat i zabezpieczenie przed zbyt małą ilością wody.
Cechy i zalety
Niezależne urządzenie z szafą sterowniczą i materiałami przyłączeniowymi
Elektryczny generator gorącej wody o mocy 24 kW
Wysoka temperatura robocza dzięki mocy cieplnej 24 kW
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|min. 700 - maks. 1300
|Moc przyłącza (kW)
|24
|Moc grzałki (kW)
|24
|Bezpiecznik (A)
|50
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|do 80
|Minimalna ilość doprowadzanej wody (l/h)
|min. 700
|Temperatura robocza (°C)
|maks. 85
|Pojemność komory grzejnej (l)
|19
|Waga z akcesoriami (kg)
|42
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|700 x 610 x 720
Wyposażenie
- Ustawienie temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Elektryczny generator gorącej wody do pracy bez spalin wewnątrz budynków
- Czyszczenie oraz zastosowania w przemyśle spożywczym
- W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
- Wewnętrzne przestrzenie publiczne, w których potrzebna jest gorąca woda