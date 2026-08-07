RM 758 Środek do czyszczenia schodów ruchomych, 20l

Intensywny środek czyszczący do twardych powierzchni, do usuwania smaru, oleju i zanieczyszczeń mineralnych ze schodów i chodników ruchomych. Obejmuje ochronę antykorozyjną maszyny i materiałów, z których wykonane są schody ruchome.

Intensywnie czyści, konserwuje, a także skutecznie chroni przed korozją: środek czyszczący FloorPro Escalator Cleaner RM 758, obojętny, ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną firmy Kärcher, do schodów ruchomych i chodników ruchomych takich producentów jak KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI czy TOSHIBA. Opracowany specjalnie do użytku z urządzeniem do czyszczenia schodów ruchomych BR 47/35 Esc, niskopieniący intensywny środek czyszczący również idealnie nadaje się do głębokiego czyszczenia twardych powierzchni metodą 1-etapową za pomocą szorowarki. Jego obojętna formuła jest niezwykle delikatna dla materiałów, a przy tym bezlitosna dla zanieczyszczeń, niezawodnie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia mineralne. Środek do czyszczenia schodów ruchomych FloorPro RM 758 nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 7
Waga (kg) 20
Waga z opakowaniem (kg) 21,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 250 x 430

Właściwości

  • Specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich schodów ruchomych
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Szczególnie łagodny do powierzchni dzięki neutralnej formule
  • Zawiera dodatki antykorozyjne chroniące urządzenie i ruchome schody / chodnik ruchomy
  • Idealny do stosowania z urządzeniem do czyszczenia schodów
  • Niskopieniący
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od fosforanów
RM 758 Środek do czyszczenia schodów ruchomych, 20l
RM 758 Środek do czyszczenia schodów ruchomych, 20l
RM 758 Środek do czyszczenia schodów ruchomych, 20l
RM 758 Środek do czyszczenia schodów ruchomych, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Schody/chodniki ruchome
Akcesoria