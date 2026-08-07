Intensywnie czyści, konserwuje, a także skutecznie chroni przed korozją: środek czyszczący FloorPro Escalator Cleaner RM 758, obojętny, ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną firmy Kärcher, do schodów ruchomych i chodników ruchomych takich producentów jak KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI czy TOSHIBA. Opracowany specjalnie do użytku z urządzeniem do czyszczenia schodów ruchomych BR 47/35 Esc, niskopieniący intensywny środek czyszczący również idealnie nadaje się do głębokiego czyszczenia twardych powierzchni metodą 1-etapową za pomocą szorowarki. Jego obojętna formuła jest niezwykle delikatna dla materiałów, a przy tym bezlitosna dla zanieczyszczeń, niezawodnie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia mineralne. Środek do czyszczenia schodów ruchomych FloorPro RM 758 nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.