RM 758 Środek do czyszczenia schodów ruchomych, 20l
Intensywny środek czyszczący do twardych powierzchni, do usuwania smaru, oleju i zanieczyszczeń mineralnych ze schodów i chodników ruchomych. Obejmuje ochronę antykorozyjną maszyny i materiałów, z których wykonane są schody ruchome.
Intensywnie czyści, konserwuje, a także skutecznie chroni przed korozją: środek czyszczący FloorPro Escalator Cleaner RM 758, obojętny, ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną firmy Kärcher, do schodów ruchomych i chodników ruchomych takich producentów jak KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI czy TOSHIBA. Opracowany specjalnie do użytku z urządzeniem do czyszczenia schodów ruchomych BR 47/35 Esc, niskopieniący intensywny środek czyszczący również idealnie nadaje się do głębokiego czyszczenia twardych powierzchni metodą 1-etapową za pomocą szorowarki. Jego obojętna formuła jest niezwykle delikatna dla materiałów, a przy tym bezlitosna dla zanieczyszczeń, niezawodnie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia mineralne. Środek do czyszczenia schodów ruchomych FloorPro RM 758 nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|7
|Waga (kg)
|20
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 250 x 430
Właściwości
- Specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich schodów ruchomych
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Szczególnie łagodny do powierzchni dzięki neutralnej formule
- Zawiera dodatki antykorozyjne chroniące urządzenie i ruchome schody / chodnik ruchomy
- Idealny do stosowania z urządzeniem do czyszczenia schodów
- Niskopieniący
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od fosforanów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
- Schody/chodniki ruchome