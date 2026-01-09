Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel den robusta gängade 1" krankopplingen med den gängade 3/4" reduceringsnippeln. Reduceringsnippeln möjliggör koppling till två gängstorlekar. Den universella slangreparationskopplingen passar till alla standardslangar för trädgård och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Den idealiska lösningen för att koppla ihop eller reparera två slangar. Den gängade 1" krankopplingen med den gängade 3/4" reduceringsnippeln är idealisk för koppling till Kärchers trädgårdspumpar, och är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.