Varmvatten gör skillnaden

Högre temperatur för bättre resultat.

Värmeenergi är en viktig faktor i rengöringsprocessen. Värme påskyndar kemiska processer. Varje ökning med 10 °C dubblar reaktionshastigheten. Att höja temperaturen med 20 °C ökar reaktionshastigheten fyra gånger. Olja, fett och sot lossnar fortare och kan avlägsnas enklare. Emulsionen av olja och fett i vatten påskyndas. En uppvärmd yta torkar även fortare. I praktiken kan höga vattentemperaturer minska rengöringstiden med upp till 35 % – med avsevärt bättre resultat. Genom att minska vattenvolymen kan även en ångtemperatur på så mycket som 155 °C uppnås. Kombinationen av mineralfri ånga och tryck kan lösa upp även den mest envisa smutsen. Detta garanterar hög rengöringsprestanda, till och med utan kemiska tillsatser. ångnivån är perfekt för avlägsning av bitumenbeläggningar, färgbeläggningar i allmänhet, sotavlagringar, lav och alger.