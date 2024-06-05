Ett Familjeföretag med Stora Utmaningar!
Ahnelövs Industrimålning är ett familjeföretag beläget i Arlöv, strax norr om Malmö. Men det är inte hit vi styr färden när Kärcher hälsar på. Det är vid Öresundsbrons brofäste på den svenska sidan vi möts. Paulina som är arbetsledare möter upp oss och vi omgrupperar i bilarna för vidare färd över till den danska sidan. Det är nämligen härifrån vi ska ta oss in i själva bron, för att sedan ta en promenad tillbaka till Sverige!
Ett gigantiskt projekt
Projektet som Ahnelövs hanterar är av gigantiska mått. Bokstavligt talat. Fackverket, alltså stålskelettet som bär hela bron, ska minutiöst synas i sömmarna efter eventuella skador och sprickor och eventuella rostskador grundmålas. Därefter täcks hela fackverket med två lager färg som ska skydda mot det mesta som väder och vind kan utsätta den för. Hur går man då tillväga rent praktiskt för att hantera ett sådant stort projekt så det blir både ekonomiskt och miljövänligt? Det är här Kärcher kommer in i bilden, som en del av lösningen. Paulina som är arbetsledare ringer och kollar så att kusten är klar för den sista etappen innan vi är framme. Säkerheten är inget man tummar på!
Arbetsplatsen med enastående utsikt
Arbetsplatsen består av en plattform som hänger på utsidan av bron och flyttas i takt med att varje sektion blir färdig. Det är inte bara arbetsplattformen som sticker ut; platsen för fika och lunch bjuder på en makalös utsikt över sundet. Dock inte att rekommendera för den höjdrädda! Tågen som susar förbi några meter bort får arbetsplatsen och boden att skaka, men det är något man vänjer sig vid, berättar Paulina som själv har respekt för höjder.
Så här går arbetet till
Väl framme vid arbetsplattformen berättar platschefen Ralph hur arbetet går till i stora drag. Med ultrahögtryck över 500 bar tar vi bort lösa rester för att upptäcka eventuella skador. När dessa sedan är åtgärdade börjar förberedelsen inför målningen. Något som Jari just är i färd med att åtgärda genom en grundlig hetvattentvätt. Tillsammans med ett skummunstycke appliceras avfettning för att få bästa möjliga förutsättning för målarfärgen att fästa. Kärchers High-End-modell är valet för just denna uppgift.
Kärchers roll i projektet
Att valet föll på Kärchers hetvattentvätt är en mix av flera viktiga faktorer, berättar Ralph. Vårt arbete är ett logistiskt pussel där varje bit måste fungera för att det ska gå framåt. Robusta och pålitliga maskiner är viktiga för att undvika onödiga och fördyrande arbetsstopp. Och när det sker är servicekvaliteten avgörande. Kärcher har också ett helhetstänk när det gäller hållbarhet. I praktiken innebär det att vi minimerar användningen av kemikalier utan att försämra resultatet. EASY!Force-handtaget gör att arbetsbelastningen för våra kollegor minskar, den automatiska slangvindan hjälper till att göra vår arbetsplats säkrare och gör att vi snabbt kan omgruppera. Och just idag har vi fått ett nytt spolmunstycke som kommer att göra jobbet ännu mer effektivt och hållbart, säger Ralph och synar Kärchers nya eco!Booster-munstycke.
Tack från Kärcher
Tack alla på Ahnelövs Industrimålning för att vi fick komma och besöka er! Vi är stolta över att kunna vara en del av er fortsatta framgång och ser fram emot att supportera era professionella rengöringsbehov framöver. Alltid med fokus på effektivitet och hållbarhet förstås!
Fakta om Öresundsbron
Total längd: 15 900 m
Längsta spann: 490 m
Öppnade: 1 juli 2000
Bredd: 32 m
Antal järnvägsspår: Dubbelspår
Antal vägbanor: Två körfält i vardera riktningen
Årsdygnstrafik: 20 000 fordon och 75 000 passagerare
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