Ett Familjeföretag med Stora Utmaningar!

Kärchers roll i projektet

Att valet föll på Kärchers hetvattentvätt är en mix av flera viktiga faktorer, berättar Ralph. Vårt arbete är ett logistiskt pussel där varje bit måste fungera för att det ska gå framåt. Robusta och pålitliga maskiner är viktiga för att undvika onödiga och fördyrande arbetsstopp. Och när det sker är servicekvaliteten avgörande. Kärcher har också ett helhetstänk när det gäller hållbarhet. I praktiken innebär det att vi minimerar användningen av kemikalier utan att försämra resultatet. EASY!Force-handtaget gör att arbetsbelastningen för våra kollegor minskar, den automatiska slangvindan hjälper till att göra vår arbetsplats säkrare och gör att vi snabbt kan omgruppera. Och just idag har vi fått ett nytt spolmunstycke som kommer att göra jobbet ännu mer effektivt och hållbart, säger Ralph och synar Kärchers nya eco!Booster-munstycke.