CarpetPro Protector RM 762, 5l
CarpetPro Protector RM 762 är avsett för mattor och textila ytor och ger ett effektivt långverkande skydd mot såväl våt som torr smuts. Förseglar fibrerna och gör dom mer motståndskraftiga.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|5
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|2
|pH
|5
|Vikt (kg)
|5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Produkt
- Högeffektivt skydd för alla textila ytor.
- Ingen hopklistring av fibrerna
- Torr smuts ligger fritt på bärarmaterialet och kan lätt dammsugas
- Våt smuts fäster inte på fibrerna
- Fördröjer efterföljande nedsmutsning
- Intervall för våtrengöring kan utvidgas
- Extremt ekonomisk
- Fri från fosfater
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Användningsområden
- Bilrekond
- Textilytor