Anslutningsslang för rörledningar G 3/4
Anslutningsslang mellan de elektriska tryckstegringspumparna eller hushållspumparna och styva rörledningssystem: Hemanslutningssatsen för rörledningar (G3/4) inkl. tätningsprincipen PerfectConnect.
Den bullerdämpande premiumslangen PrimoFlex® på 1,5 m med 1/2 tums diameter används som anslutningsslang mellan elektriska tryckstegringspumpar eller hushållspumpar och styva G3/4-rörledningar. Användningen av slangen resulterar i färre vibrationer. Detta leder i sin tur till en väsentlig sänkning av buller. Denna sats inkluderar ett 3/4 tums anslutningsstycke för hushållsvattenledningar och ett G1-anslutningsstycke som ska installeras på pumpen. Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumparna.
Egenskaper och fördelar
Flexibel slang
- Detta resulterar i färre vibrationer och en betydande minskning av det oljud som förmedlas till det fasta rörsystemet.
Anslutningsslang för fasta rörledningar
- För att upprätta anslutning till matarpumpen för hushållsvatten. Vanligtvis når inte rörledningssystemen pumpens installationsplats. Vi rekommenderar att använda en flexibel slang för att ansluta pumpen till rörledningen.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|219 x 59 x 246
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.