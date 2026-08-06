Den bullerdämpande premiumslangen PrimoFlex® på 1,5 m med 1/2 tums diameter används som anslutningsslang mellan elektriska tryckstegringspumpar eller hushållspumpar och styva G3/4-rörledningar. Användningen av slangen resulterar i färre vibrationer. Detta leder i sin tur till en väsentlig sänkning av buller. Denna sats inkluderar ett 3/4 tums anslutningsstycke för hushållsvattenledningar och ett G1-anslutningsstycke som ska installeras på pumpen. Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumparna.