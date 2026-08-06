Anslutningsslang för rörledningar G 3/4

Anslutningsslang mellan de elektriska tryckstegringspumparna eller hushållspumparna och styva rörledningssystem: Hemanslutningssatsen för rörledningar (G3/4) inkl. tätningsprincipen PerfectConnect.

Den bullerdämpande premiumslangen PrimoFlex® på 1,5 m med 1/2 tums diameter används som anslutningsslang mellan elektriska tryckstegringspumpar eller hushållspumpar och styva G3/4-rörledningar. Användningen av slangen resulterar i färre vibrationer. Detta leder i sin tur till en väsentlig sänkning av buller. Denna sats inkluderar ett 3/4 tums anslutningsstycke för hushållsvattenledningar och ett G1-anslutningsstycke som ska installeras på pumpen. Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumparna.

Egenskaper och fördelar
Flexibel slang
  • Detta resulterar i färre vibrationer och en betydande minskning av det oljud som förmedlas till det fasta rörsystemet.
Anslutningsslang för fasta rörledningar
  • För att upprätta anslutning till matarpumpen för hushållsvatten. Vanligtvis når inte rörledningssystemen pumpens installationsplats. Vi rekommenderar att använda en flexibel slang för att ansluta pumpen till rörledningen.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 219 x 59 x 246

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.