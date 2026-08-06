Rotojet, 050
Full effekt mot hårt sittande smuts: det nya, högpresterande rotojetmunstycket med munstycksstorlek 050 uppnår upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare.
Vid max. arbetstryck på 180 bar/18 MPa och 60 °C vattentemperatur kan det nya, högpresterande rotojetmunstycket (munstycksstorlek 050) släppa all sin kraft fri. Med 10 gånger så hög rengöringseffekt tack vare den roterande punktstrålen. Det uppnår även upp till 50 procent högre rengöringsprestanda och ytkapacitet än sin föregångare. Inre effektförluster har minimerats och spolkvaliteten har förbättrats avsevärt. Med keramiskt munstycke och keramiska lager för väldigt lång drifttid.
Egenskaper och fördelar
Upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet än sin föregångare
- Enorm tidsbesparing
Minskade effektförluster och förbättrad spolkvalitet.
- Förbättrad rengöringseffekt för borttagning av hårt sittande smuts.
Den roterande punktstrålen på det roterande munstycket kombinerar fördelarna med punktstråle och flatstråle.
- Hög rengöringseffekt och ytkapacitet.
Keramiskt munstycke och keramiska lager
- Maximal livslängd.
Hög rengöringsprestanda
- Snabb borttagning av hårt sittande smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|180
|Tryck (bar)
|Max. 180
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Munstycksstorlek ( )
|50
|Anslutningsgänga
|M 18
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2