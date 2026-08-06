Vid max. arbetstryck på 180 bar/18 MPa och 60 °C vattentemperatur kan det nya, högpresterande rotojetmunstycket (munstycksstorlek 050) släppa all sin kraft fri. Med 10 gånger så hög rengöringseffekt tack vare den roterande punktstrålen. Det uppnår även upp till 50 procent högre rengöringsprestanda och ytkapacitet än sin föregångare. Inre effektförluster har minimerats och spolkvaliteten har förbättrats avsevärt. Med keramiskt munstycke och keramiska lager för väldigt lång drifttid.