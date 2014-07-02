Vakuumbeständig spiralslang (3/4"), finns i 25-meterslängd för allmän användning. Slangen kan skäras till i önskad längd. Kan användas som individuell uppsättning tillsammans med Kärchers adaptrar och sugfilter. Idealisk för anslutning till dränkbara pumpar, trädgårdspumpar, dränkbara tryckpumpar samt högtryckspumpar för hushållsanvändning.