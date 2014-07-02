Sugslang ¾”
Vakuumtålig spiralslang. Metervara för tillskärning av individuella slanglängder. Kan användas som separat sugslang i kombination med Kärcher anslutningsstycken och Kärcher sugfilter.
Vakuumbeständig spiralslang (3/4"), finns i 25-meterslängd för allmän användning. Slangen kan skäras till i önskad längd. Kan användas som individuell uppsättning tillsammans med Kärchers adaptrar och sugfilter. Idealisk för anslutning till dränkbara pumpar, trädgårdspumpar, dränkbara tryckpumpar samt högtryckspumpar för hushållsanvändning.
Egenskaper och fördelar
Slangen kan skäras till i önskad längd.
- Slangen kan skäras till i önskad längd. Kan användas som individuell uppsättning tillsammans med Kärchers adaptrar och sugfilter.
Vakuumtålig spiralslang.
- Flexibel slang för att pumpa vatten och för vattendränering
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|25
|Diameter
|3/4″
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 380 x 152
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc