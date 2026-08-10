Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna

Zahvaljujoč kartuši za odstranjevanje vodnega kamna boste samodejno in učinkovito iz nalite vode odstranili vodni kamen - idealni pogoji za dolgo življenjsko dobo naprave.

Nezapleteno in učinkovito: ko zasveti rdeči simbol kartuše za odstranjevanje vodnega kamna na zaslonu vaše naprave, kartušo za odstranjevanje vodnega preprosto odstranite in vstavite novo kartušo. Nato pritisnite tipko za ponastavitev – in že lahko nadaljujete delo.

Značilnosti in prednosti
Ščiti tehnologijo aparata pred poapnenjem
  • Podpira dolgotrajno delovanje parnega čistilnika.
Preprosta in hitra menjava kartuše
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,141
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,159
Mere (D × Š × V) (mm) 56 x 56 x 163
Področja uporabe
  • Odstranjevalec vodnega kamna za Kärcherjeve parne čistilnike