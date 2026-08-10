Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
Zahvaljujoč kartuši za odstranjevanje vodnega kamna boste samodejno in učinkovito iz nalite vode odstranili vodni kamen - idealni pogoji za dolgo življenjsko dobo naprave.
Nezapleteno in učinkovito: ko zasveti rdeči simbol kartuše za odstranjevanje vodnega kamna na zaslonu vaše naprave, kartušo za odstranjevanje vodnega preprosto odstranite in vstavite novo kartušo. Nato pritisnite tipko za ponastavitev – in že lahko nadaljujete delo.
Značilnosti in prednosti
Ščiti tehnologijo aparata pred poapnenjem
- Podpira dolgotrajno delovanje parnega čistilnika.
Preprosta in hitra menjava kartuše
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,141
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,159
|Mere (D × Š × V) (mm)
|56 x 56 x 163
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Področja uporabe
- Odstranjevalec vodnega kamna za Kärcherjeve parne čistilnike