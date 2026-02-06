Pištola G 145 Q
Visokotlačna pištola z LED zaslonom za prikaz različnih stopenj tlaka in modusa sredstva za čiščenje. S Quick Connect-om. Za Kärcherjeve Full Control visokotlačne čistilce razreda K 4 do K 5.
Visokotlačna pištola, ki omogoča več kontrole pri čiščenju. Opremljena je z LED zaslonom za prikaz stopnje tlaka in modusa sredstva za čiščenje, kot tudi Quick Connect priključkom. Z obračanjem na Vario Power curkovni cevi je mogoče namestiti stopnje tlaka SOFT, MEDIUM in HARD ali modus sredstva za čiščenje. LED zaslon je dobro čitljiv pri vseh vremenskih pogojih. Pištola je prikladna za vse Kärcherjeve Full Control visokotlačne čistilce razreda K 4 do K 5.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control razredov od K 4 do K 5
- Za enostavno zamenjavo pištole.
Dobro čitljiv LED zaslon za prikaz stopenj tlaka in modusa sredstva za čiščenje
- Za enostavnejši izbor ustrezne stopnje tlaka za izbrani objekt čiščenja.
Priključek Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
- Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos čistila pod nizkim tlakom
- Udobno nanašanje sredstva za čiščenje.
Otroško varovalo
- Blokira vlek pištole.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,594
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,791
|Mere (D × Š × V) (mm)
|552 x 43 x 223
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home