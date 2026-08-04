Trajnostno, okolju prijazno in zelo zmogljivo: naše čistilo za površine SurfacePro CA 30 R eco!perform za temeljito vzdrževalno čiščenje vseh površin, odpornih na vodo in alkohol. Hitro sušeči detergent brez madežev za vlažno brisanje s pršenjem zanesljivo odstrani razlito hrano, madeže maščobe, madeže kave, kremo za čevlje in celo usedline tobačnega dima. Poleg tega je to čistilo s prijetnim svežim vonjem iz Kärcherjeve serije SurfacePro za profesionalne čistilce primerno tudi za ročno čiščenje nerjavečega jekla. To čistilo za površine, ki ni strupeno in pripravljeno za enostavno uporabo, je certificirano v skladu z znakom za okolje EU in je prejel tudi avstrijski znak za okolje. Trajnostni koncept vključuje tudi polnilno 0,5-litrsko plastenko za večkratno uporabo, ki je dodatno primerna za nanašanje z visokokakovostno Kärcherjevo pršilno glavo za peno 2 v 1.