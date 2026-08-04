SurfacePro čistilo za površine CA 30 R eco!perform, 0.5l
Čistilo za površine, pripravljeno za ročno vzdrževalno čiščenje. Hitro sušeče, brez madežev in s certifikatom EU Ecolabel.
Trajnostno, okolju prijazno in zelo zmogljivo: naše čistilo za površine SurfacePro CA 30 R eco!perform za temeljito vzdrževalno čiščenje vseh površin, odpornih na vodo in alkohol. Hitro sušeči detergent brez madežev za vlažno brisanje s pršenjem zanesljivo odstrani razlito hrano, madeže maščobe, madeže kave, kremo za čevlje in celo usedline tobačnega dima. Poleg tega je to čistilo s prijetnim svežim vonjem iz Kärcherjeve serije SurfacePro za profesionalne čistilce primerno tudi za ročno čiščenje nerjavečega jekla. To čistilo za površine, ki ni strupeno in pripravljeno za enostavno uporabo, je certificirano v skladu z znakom za okolje EU in je prejel tudi avstrijski znak za okolje. Trajnostni koncept vključuje tudi polnilno 0,5-litrsko plastenko za večkratno uporabo, ki je dodatno primerna za nanašanje z visokokakovostno Kärcherjevo pršilno glavo za peno 2 v 1.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|0,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|12
|pH-vrednost
|9
|Teža (Kg)
|0,498
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,603
|Mere (D × Š × V) (mm)
|302 x 187 x 244
Značilnosti
- Čistilo za čiščenje površin, ki je pripravljeno za uporabo
- Učinkovito odstranjuje ostanke hrane, maščobe, obloge nikotina, kavne madeže,
- Zelo dobra učinkovitost čiščenja na vseh vodo- in alkoholno odpornih trdih in upogljivih površinah
- Razvito za visoko zmogljivost čiščenja
- primerno tudi za čiščenje nerjavnega jekla
- Lahka, ergonomska razpršilna plastenka (500 ml) s profesionalnim pršilnikom s šobo za pršenje
- Manj odlaganja med odpadke zahvaljujoč ponovni uporabi profesionalnega pršilnika
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
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Področja uporabe
- Čiščenje površin in tal