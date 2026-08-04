Zahvaljujoč finim mikrovlaknom z impresivnim vpijanjem prahu, pobiranjem umazanije in vpijanjem vlage z brisanjem v enem koraku na gladkih in rahlo strukturiranih tleh: krpa iz mikrovlaken s kratkimi vlakni. Dobro uravnotežene drsne lastnosti tkanine omogočajo delo brez napora in zato omogočajo daljše nanašanje brez utrujenosti. Mop ima všite vogale in skupaj 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem sistemom barvne kode je mogoče krpo jasno določiti za določen del, ki ga je treba očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, preprosto odrežete. Krpa je primerna tako za uporabo v sistemu ravne krpe z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico kot tudi za vnaprej namočene krpe - krpe namočite v vedro s pripravljeno čistilno raztopino. Drugi korak za suho brisanje predela pri obeh metodah na splošno ni potreben.