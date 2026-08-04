Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, 40 cm
Krpa iz mikrovlaken, 40 × 13 cm, z zankami s kratkimi dlakami v klasični žepni izvedbi. Za uporabo s Kärcherjevim sistemom ploskih brisal ali po metodi predkondicioniranja.
Zahvaljujoč finim mikrovlaknom z impresivnim vpijanjem prahu, pobiranjem umazanije in vpijanjem vlage z brisanjem v enem koraku na gladkih in rahlo strukturiranih tleh: krpa iz mikrovlaken s kratkimi vlakni. Dobro uravnotežene drsne lastnosti tkanine omogočajo delo brez napora in zato omogočajo daljše nanašanje brez utrujenosti. Mop ima všite vogale in skupaj 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem sistemom barvne kode je mogoče krpo jasno določiti za določen del, ki ga je treba očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, preprosto odrežete. Krpa je primerna tako za uporabo v sistemu ravne krpe z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico kot tudi za vnaprej namočene krpe - krpe namočite v vedro s pripravljeno čistilno raztopino. Drugi korak za suho brisanje predela pri obeh metodah na splošno ni potreben.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Vrsta tal
|Trde talne obloge / Prožna tla
|Zgradba tal
|Gladko in rahlo strukturirano
|Raven nečistoč
|Nizko do težko
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|40
|Pritrditev tekstila
|Žepki
|Material
|85% PET / 15% PA
|Material tekstila
|mikrovlakna
|Vrsta proizvodnje
|Pletena tkanina (čistilna plast)
|Struktura tekstila
|Vrsta tkanja - z zankami
|Pralna temperatura (°C)
|max. 90
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Temperatura sušilnika (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek / teža na m² (Kg/g/m²)
|0,098 / 440
|Mere (D × Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
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Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje