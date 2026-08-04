Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, 40 cm

Krpa iz mikrovlaken, 40 × 13 cm, z zankami s kratkimi dlakami v klasični žepni izvedbi. Za uporabo s Kärcherjevim sistemom ploskih brisal ali po metodi predkondicioniranja.

Zahvaljujoč finim mikrovlaknom z impresivnim vpijanjem prahu, pobiranjem umazanije in vpijanjem vlage z brisanjem v enem koraku na gladkih in rahlo strukturiranih tleh: krpa iz mikrovlaken s kratkimi vlakni. Dobro uravnotežene drsne lastnosti tkanine omogočajo delo brez napora in zato omogočajo daljše nanašanje brez utrujenosti. Mop ima všite vogale in skupaj 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem sistemom barvne kode je mogoče krpo jasno določiti za določen del, ki ga je treba očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, preprosto odrežete. Krpa je primerna tako za uporabo v sistemu ravne krpe z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico kot tudi za vnaprej namočene krpe - krpe namočite v vedro s pripravljeno čistilno raztopino. Drugi korak za suho brisanje predela pri obeh metodah na splošno ni potreben.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Vrsta tal Trde talne obloge / Prožna tla
Zgradba tal Gladko in rahlo strukturirano
Raven nečistoč Nizko do težko
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 40
Pritrditev tekstila Žepki
Material 85% PET / 15% PA
Material tekstila mikrovlakna
Vrsta proizvodnje Pletena tkanina (čistilna plast)
Struktura tekstila Vrsta tkanja - z zankami
Pralna temperatura (°C) max. 90
Priporočilo glede pranja (°C) 60
Temperatura sušilnika (°C) 60
Cikli pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek / teža na m² (Kg/g/m²) 0,098 / 440
Mere (D × Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.

Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, 40 cm

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Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Čistilna sredstva