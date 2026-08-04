Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!
ECO!Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.
ECO!Spray sistem brisalca tal ima pršilni mehanizem za nanašanje čistilne vode neposredno pred krpo. Pršilna krpa je posebej primerna za hitro in ergonomsko čiščenje majhnih površin tal. Ta uporabniku prijazen sistem je zelo enostaven za uporabo, brez potrebe po usposabljanju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Delovna širina (cm)
|40
|Pritrditev tekstila
|Žepki
|Material
|PP / aluminij / Silikon
|Vrsta ročaja
|Fiksno
|Dolžina ročaja (mm)
|1550
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek / teža na m² (Kg)
|1,142
|Teža embalaže (Kg)
|1,89
|Mere (D × Š) (mm)
|400 x 110
|Mere, zapakirano (mm)
|400 x 110 x 1550
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Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje