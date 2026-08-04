Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!

ECO!Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.

ECO!Spray sistem brisalca tal ima pršilni mehanizem za nanašanje čistilne vode neposredno pred krpo. Pršilna krpa je posebej primerna za hitro in ergonomsko čiščenje majhnih površin tal. Ta uporabniku prijazen sistem je zelo enostaven za uporabo, brez potrebe po usposabljanju.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Delovna širina (cm) 40
Pritrditev tekstila Žepki
Material PP / aluminij / Silikon
Vrsta ročaja Fiksno
Dolžina ročaja (mm) 1550
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek / teža na m² (Kg) 1,142
Teža embalaže (Kg) 1,89
Mere (D × Š) (mm) 400 x 110
Mere, zapakirano (mm) 400 x 110 x 1550
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!

Video posnetki

Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
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