Cievky so skrútenou strunou pre LTR 18 (1,6 mm)

Cievka so strunou s praktickým krytom a krútenou strunou zabezpečí dobré výsledky na ťažko dostupných miestach. Je vhodná pre strunové kosačky LTR 18-25 a LTR 18-30 Kärcher Battery.

Či už pozdĺž stien domu alebo okolo kríkov, každá záhrada má tie nepríjemné miesta, na ktoré kosačka nemôže dosiahnuť. Takéto úzke rohy si vyžadujú malé, flexibilné a predovšetkým výkonné zariadenie – napríklad vyžínače od spoločnosti Kärcher. Strunová kosačk obsahuje krútenú strunu, ktorá je podávaná automaticky z cievky. Tak sa pri každom reze dosiahne perfektná dĺžka struny, čo zabezpečí čisté výsledky kosenia. Keď sa struna spotrebuje, tak sa vymení za novú cievku iba pomocou niekoľkých krokov. A pokračuje sa ďalej, až po posledné stebielko trávy. Ďalšími plusovým bodom je tichá prevádzka. Cievka so skrútenou strunou je vhodná pre modely LTR 18-25 a LTR 18-30 Battery.

Vlastnosti a výhody
Krútená struna
  • Presne, ticho a spoľahlivo – to všetko zaručí krútená struna.
Automatické podávanie struny
  • Rezná struna sa podáva automaticky, čím je vždy zaručená jej perfektná dĺžka.
Výmena cievky so strunou bez náradia
  • Iba niekoľko jednoduchých krokov a cievka so strunou je vymenená bez náradia.
Kryt cievky
  • Spolu so strunou sa dodáva aj vhodný kryt.
Flexibilné použitie
  • Robustná struna dosiahne bez námahy aj na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Hrúbka struny (mm) 1,6
Dĺžka struny v jednej cievke (m) 3,6
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 75 x 75 x 34
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika