Cievky so skrútenou strunou pre LTR 18 (1,6 mm)
Cievka so strunou s praktickým krytom a krútenou strunou zabezpečí dobré výsledky na ťažko dostupných miestach. Je vhodná pre strunové kosačky LTR 18-25 a LTR 18-30 Kärcher Battery.
Či už pozdĺž stien domu alebo okolo kríkov, každá záhrada má tie nepríjemné miesta, na ktoré kosačka nemôže dosiahnuť. Takéto úzke rohy si vyžadujú malé, flexibilné a predovšetkým výkonné zariadenie – napríklad vyžínače od spoločnosti Kärcher. Strunová kosačk obsahuje krútenú strunu, ktorá je podávaná automaticky z cievky. Tak sa pri každom reze dosiahne perfektná dĺžka struny, čo zabezpečí čisté výsledky kosenia. Keď sa struna spotrebuje, tak sa vymení za novú cievku iba pomocou niekoľkých krokov. A pokračuje sa ďalej, až po posledné stebielko trávy. Ďalšími plusovým bodom je tichá prevádzka. Cievka so skrútenou strunou je vhodná pre modely LTR 18-25 a LTR 18-30 Battery.
Vlastnosti a výhody
Krútená struna
- Presne, ticho a spoľahlivo – to všetko zaručí krútená struna.
Automatické podávanie struny
- Rezná struna sa podáva automaticky, čím je vždy zaručená jej perfektná dĺžka.
Výmena cievky so strunou bez náradia
- Iba niekoľko jednoduchých krokov a cievka so strunou je vymenená bez náradia.
Kryt cievky
- Spolu so strunou sa dodáva aj vhodný kryt.
Flexibilné použitie
- Robustná struna dosiahne bez námahy aj na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hrúbka struny (mm)
|1,6
|Dĺžka struny v jednej cievke (m)
|3,6
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|75 x 75 x 34
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika