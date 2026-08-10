Cievky so skrútenou strunou pre LTR 36 (2 mm)
Vďaka krútenej strune a autom. podávaniu struny s krytom je zo strunových kosačiek LTR 3-18 Dual a LTR 36-33 Battery perfektné pracovné zariadenie pre ťažko dostupné miesta v záhrade.
Keď sú pri kosení v ceste kríky alebo stena domu, potrebujete šikovné a výkonné zariadenie: strunovú kosačku od spoločnosti Kärcher. Používa sa na kosenie nedostupných oblastí blízko zeme na záhrade. Cievka s praktickým krytom, ktorá je vhodná pre strunové kosačky LTR 3-18 Dual a LTR 36-33 Kärcher Battery Power, pre spoľahlivo čisté výsledky kosenia. Krútená struna kosí presne a vytrvalo, pretože sa neustále nastavuje a podáva automaticky, aby bol zaručený konštantne čistý výsledok kosenia aj pri dlhej práci. Ďalšou výhodou je tichá práca a jednoduchá výmena cievky bez nástroja, iba pomocou niekoľkých krokov.
Vlastnosti a výhody
Krútená struna
- Presne, ticho a spoľahlivo – to všetko zaručí krútená struna.
Automatické podávanie struny
- Rezná struna sa podáva automaticky, čím je vždy zaručená jej perfektná dĺžka.
Výmena cievky so strunou bez náradia
- Iba niekoľko jednoduchých krokov a cievka so strunou je vymenená bez náradia.
Praktický kryt
- Spolu so strunou sa dodáva aj vhodný kryt.
Flexibilné použitie
- Robustná struna dosiahne bez námahy aj na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hrúbka struny (mm)
|2
|Dĺžka struny v jednej cievke (m)
|3,4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|75 x 75 x 34
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika