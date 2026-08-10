Cievky so skrútenou strunou pre LTR 36 (2 mm)

Vďaka krútenej strune a autom. podávaniu struny s krytom je zo strunových kosačiek LTR 3-18 Dual a LTR 36-33 Battery perfektné pracovné zariadenie pre ťažko dostupné miesta v záhrade.

Keď sú pri kosení v ceste kríky alebo stena domu, potrebujete šikovné a výkonné zariadenie: strunovú kosačku od spoločnosti Kärcher. Používa sa na kosenie nedostupných oblastí blízko zeme na záhrade. Cievka s praktickým krytom, ktorá je vhodná pre strunové kosačky LTR 3-18 Dual a LTR 36-33 Kärcher Battery Power, pre spoľahlivo čisté výsledky kosenia. Krútená struna kosí presne a vytrvalo, pretože sa neustále nastavuje a podáva automaticky, aby bol zaručený konštantne čistý výsledok kosenia aj pri dlhej práci. Ďalšou výhodou je tichá práca a jednoduchá výmena cievky bez nástroja, iba pomocou niekoľkých krokov.

Vlastnosti a výhody
Krútená struna
  • Presne, ticho a spoľahlivo – to všetko zaručí krútená struna.
Automatické podávanie struny
  • Rezná struna sa podáva automaticky, čím je vždy zaručená jej perfektná dĺžka.
Výmena cievky so strunou bez náradia
  • Iba niekoľko jednoduchých krokov a cievka so strunou je vymenená bez náradia.
Praktický kryt
  • Spolu so strunou sa dodáva aj vhodný kryt.
Flexibilné použitie
  • Robustná struna dosiahne bez námahy aj na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Hrúbka struny (mm) 2
Dĺžka struny v jednej cievke (m) 3,4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 75 x 75 x 34
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika