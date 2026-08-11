Nabíjacia stanica a náhradná batéria pre WV 5

Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej batérie pre akumulátorový čistič na okná WV 5.

Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej batérie pre akumulátorový čistič na okná WV 5. V nabíjacej stanici je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj kompletný čistič na okná.

Vlastnosti a výhody
Náhradná batéria pre nekonečné čistenie
Komfortné nabíjacie zariadenie
Pohodlné odkladanie
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 132 x 50