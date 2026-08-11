Nabíjacia stanica a náhradná batéria pre WV 5
Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej batérie pre akumulátorový čistič na okná WV 5.
Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej batérie pre akumulátorový čistič na okná WV 5. V nabíjacej stanici je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj kompletný čistič na okná.
Vlastnosti a výhody
Náhradná batéria pre nekonečné čistenie
Komfortné nabíjacie zariadenie
Pohodlné odkladanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 132 x 50