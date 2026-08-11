Odvápňovacia kartuša malá
Odvápňovacia kartuša pre parný čistič SC 1 Upright. Jednoducho ho vložte do nádrže na čerstvú vodu - a máte hotovo. Účinne a rýchlo odvápňuje.
Vložte kartušu a odvápňujte. Odvápňovacia kartuša zaisťuje automatické a nepretržité odstraňovanie vodného kameňa. Technológia parného čističa je spoľahlivo chránená proti kalcifikácii a tým sa predlžuje životnosť zariadenia. Výmena náplne sa odporúča po 4 mesiacoch alebo po celkovej spotrebe vody 15 litrov. Kartušu je možné likvidovať v komunálnom odpade.
Vlastnosti a výhody
Chráni technológiu spotrebiča pred vodným kameňom
- Podporuje dlhotrvajúci výkon parného čističa.
Jednoduchá a rýchla výmena kartuše
- Vymeňte kazetu a začnite naparovať.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|74 x 54 x 36
Oblasti využitia
- Odvápňovací prostriedok pre parné čističe Kärcher