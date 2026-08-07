Plošný čistič FR Classic

Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstreku a pracovným tlakom do 150 bar.

FR Classic je ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri s ochranou proti rozstreku. Presviedča pracovným tlakom až do 150 barov a prietokom 600 l na 40 °C zohriatej vody za hodinu. Súpravu trysiek je potrebné objednať zvlášť.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1
Príslušenstvo
Plošný čistič FR Classic náhradný diel

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