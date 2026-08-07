Plošný čistič FR Classic
Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstreku a pracovným tlakom do 150 bar.
FR Classic je ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri s ochranou proti rozstreku. Presviedča pracovným tlakom až do 150 barov a prietokom 600 l na 40 °C zohriatej vody za hodinu. Súpravu trysiek je potrebné objednať zvlášť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|300
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,1
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Príslušenstvo
Plošný čistič FR Classic náhradný diel
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