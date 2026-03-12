Pracovný nadstavec VP 180, Vario Power Jet pre K 7

Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.

Pracovný nadstavec Vario Power: nastavenie od nízkotlakového prúdu až po vysokotlakový prúd plynulou reguláciou otáčaním pracovného nadstavca. Ideálne pre čistenie menších plôch okolo domu a na záhrade. Napríklad pre čistenie múrikov, ciest, plotov alebo vozidiel. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 7.

Vlastnosti a výhody
Plynule nastaviteľný
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Nízkotlakový prúd čistiaceho prostriedku
  • Plynulá regulácia tlaku - od nízkotlakového prúdu čistiaceho prostriedku až po vysokotlakový prúd.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 448 x 47 x 47

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Fasáda
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Cesty
  • Ploty
  • Oblasti okolo domu a záhrady