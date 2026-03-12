Pracovný nadstavec VP 180, Vario Power Jet pre K 7
Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.
Pracovný nadstavec Vario Power: nastavenie od nízkotlakového prúdu až po vysokotlakový prúd plynulou reguláciou otáčaním pracovného nadstavca. Ideálne pre čistenie menších plôch okolo domu a na záhrade. Napríklad pre čistenie múrikov, ciest, plotov alebo vozidiel. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 7.
Vlastnosti a výhody
Plynule nastaviteľný
- Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Nízkotlakový prúd čistiaceho prostriedku
- Plynulá regulácia tlaku - od nízkotlakového prúdu čistiaceho prostriedku až po vysokotlakový prúd.
Úspora času
- Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|448 x 47 x 47
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Fasáda
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Cesty
- Ploty
- Oblasti okolo domu a záhrady