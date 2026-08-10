Set valcov FC, šedé
Dvojdielna sada valcov z mikrovlákna na jemné mokré čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahy. Bez chĺpkov, absorpčné a odolné. Vhodný na pranie v práčke do 60 ° C.
Čistota v dvojitom balení: set 2 kusov mikrovláknových valcov pre Kärcher čistič tvrdých podláh umožňuje šetrné mokré čistenie a údržbu všetkých tvrdých podláh - vrátane parkiet. Valce nezanechávajú vlákna, majú vysokú absorbčnú schopnosť a extrémne dlhú životnosť. Vďaka rozdielu farieb, ktoré možno jednoznačne rozlíšiť, môžu byť použité pre rôzne úlohy - napríklad valec pre kúpeľne a pre kuchyňu. Okrem toho je možné valce prať v práčke až pri 60 ° C.
Vlastnosti a výhody
100% vysokokvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
2 rozdielne farby (žlté, šedé)
- Hygienická práca v rôznych oblastiach použitia (WC, kúpeľne, kuchyne)
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Parkety s ochrannou vrstvou