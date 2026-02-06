Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control a Quick Connect

Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control pre všetky Kärcher K 3 Power Control stroje zobrazuje rôzne úrovne tlaku a režim čistiaceho prostriedku. S rýchlym pripojením.

Vďaka ľahko čitateľnému zobrazeniu úrovne tlaku a režimu čistiaceho prostriedku za každého počasia ponúka vysokotlaková pištoľ Kärcher G 120 Q Power Control počas čistenia podstatne väčšiu kontrolu. Výška tlaku SOFT, MEDIUM a HARD, ako aj režim čistiaceho prostriedku, sa dajú pohodlne nastaviť otáčaním rozprašovacej dýzy Vario Power. Pištoľ vybavená prípojkou Quick Connect je vhodná pre vysokotlakové čističe Kärcher Power Control triedy K 3.

Vlastnosti a výhody
Náhradná vysokotlaká pištoľ pre tlakové umývačky Kärcher Power Control a Full Control v triede K 3
  • Pre jednoduchú výmenu pištole.
Ľahko čitateľné zobrazanie tlakových stupňov a stupňa pre nanášanie čistiaceho prostriedku.
  • Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Prípojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 432 x 42 x 216