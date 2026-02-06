Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control a Quick Connect
Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control pre všetky Kärcher K 3 Power Control stroje zobrazuje rôzne úrovne tlaku a režim čistiaceho prostriedku. S rýchlym pripojením.
Vďaka ľahko čitateľnému zobrazeniu úrovne tlaku a režimu čistiaceho prostriedku za každého počasia ponúka vysokotlaková pištoľ Kärcher G 120 Q Power Control počas čistenia podstatne väčšiu kontrolu. Výška tlaku SOFT, MEDIUM a HARD, ako aj režim čistiaceho prostriedku, sa dajú pohodlne nastaviť otáčaním rozprašovacej dýzy Vario Power. Pištoľ vybavená prípojkou Quick Connect je vhodná pre vysokotlakové čističe Kärcher Power Control triedy K 3.
Vlastnosti a výhody
Náhradná vysokotlaká pištoľ pre tlakové umývačky Kärcher Power Control a Full Control v triede K 3
- Pre jednoduchú výmenu pištole.
Ľahko čitateľné zobrazanie tlakových stupňov a stupňa pre nanášanie čistiaceho prostriedku.
- Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Prípojka Quick Connect
- Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|432 x 42 x 216