Čistenie dielne

V dielňach sa vykonáva celá škála rôznych čistiacich prác, od podlahy cez povrchy až po vozidlá. Na dosiahnutie bezchybnej čistoty v celej dielni by sa mali vždy používať čistiace stroje a metódy, ktoré zodpovedajú požiadavkám čistenia. V konečnom dôsledku sa tým zvyšuje nielen zachovanie hodnoty - ale čistá dielňa vedie aj k spokojnosti zamestnancov a zákazníkov, ako aj k vyššej produktivite podniku.

Čistenie v dielňach

Význam čistoty a poriadku

Čistota a poriadok v dielni sú veľmi dôležité na viacerých úrovniach. Na jednej strane majú vplyv na celkový pozitívny dojem z prevádzky a zákazníkovi poskytnú istotu, že je ich vozidlo v profesionálnych rukách a že sa s ním zaobchádza starostlivo.

Na druhej strane je čisté a usporiadané prostredie dôležitým prvkom pre zefektívnenie a bezpečnosť pracovných procesov. Ak sa každý pracovný krok musí prerušiť, aby sa najprv našlo správne náradie, alebo ak nečistota bráni ďalšej činnosti, potom aj najjednoduchšie úkony trvajú oveľa dlhšie, ako je potrebné, a znižujú produktivitu práce.

Na zmysluplnú organizáciu pracoviska a odstránenie chaosu možno použiť tzv. metódu 5S. Ide o metódu z „Lean Managementu“ tzv. štíhlej výroby. Táto metóda prináša do prevádzky poriadok a lepšiu štruktúru v piatich krokoch a je odvodená od japonských pojmov seiri, seiton, seiso, seiketsu a shitsuke:

  • Triedenie (Seiri): Pri tomto postupe sa dôkladne triedia položky a ponechávajú sa len tie, ktoré sú skutočne potrebné. Tým sa skracuje čas strávený hľadaním nástrojov a iných predmetov.
  • Systematizácia (Seiton): Každý predmet dostane pevné miesto. Všetky často používané predmety sú umiestnené na dosah. To si vyžaduje systematický prístup a cieľom je vytvoriť čo najkratšie vzdialenosti.
  • Čistenie (Seiso): Zahŕňa čistenie pracoviska a kontrolu nástrojov. Mali by sa definovať cykly údržby a zodpovednosti. Cieľom je vytvoriť čisté a príjemné pracovné prostredie. Tým sa minimalizuje riziko pracovných úrazov.
  • Štandardizácia (Seiketsu): Pripevnite označenia a štítky. Čo kam patrí? Mali by sa definovať aj normy. Používanie tieňových tabúľ v dielňach pomáha každému zamestnancovi pochopiť, ako je pracovisko organizované.
  • Cvičte sebadisciplínu a neustále sa zlepšujte (Shitsuke): Nové pravidlá by sa mali stať zvykom. Informujte o ich výhodách. Metóda môže fungovať len vtedy, ak je každý zamestnanec pripravený prevziať osobnú zodpovednosť.

 

Čistota je bezpečnosť

Z bezpečnostného hľadiska je čistenie dielní viac než len nutné zlo: čisté podlahy - napríklad bez olejových fľakov – znamenajú bezpečnosť pri chôdzi a predchádzanie pracovným úrazom vrátane pádov. Odstránenie voľných nečistôt zametacím strojom alebo vysávačom zabezpečuje minimalizáciu rizika poranenia napríklad ostrými predmetmi. Pravidelné zametanie dvora zabraňuje tomu, aby sa voľné nečistoty vôbec dostali do dielne a zachytili sa v nej. Šikovné začlenenie čistiacich strojov do pracovných procesov môže ušetriť ďalšie čistiace práce. Počas brúsenia sa vhodné mokro-suché vysávače postarajú napríklad o to, aby sa prach nedostával do okolia, ale aby bol odsatý hneď pri jeho vzniku.

Vytvorenie plánu čistenia

Vypracovanie sofistikovaného plánu pravidelného čistenia dielne sa môže na prvý pohľad zdať ako práca navyše, ktorá zamestná zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska sa však dôsledné čistenie dielne oplatí a dokonca šetrí náklady. Pretože dobre udržiavané predmety, ako sú nástroje alebo podlahové krytiny a nábytok, si dlhšie zachovajú svoju hodnotu a nie je potrebné ich často meniť.

Komplexné hĺbkové čistenie

Komplexnejšie veľké čistenie by sa malo vykonávať v pravidelných intervaloch. Vtedy sa napríklad dôkladne na mokro vyčistí podlaha, umyjú sa okná, vytriedi sa staré náradie, vyčistia sa zriedkavo čistené miesta, vyčistia sa alebo vymenia filtre, odstránia sa škvrny, riadne sa zlikviduje nebezpečný odpad atď.

Veľké čistenie dielne by sa malo plánovať v pravidelných intervaloch - podľa možnosti vtedy, keď sa podľa skúseností vykonáva v dielni menej činností a priestory sú zväčša prázdne.

Čistenie podláh v dielňach: vysoké nároky na podlahovú krytinu

V dielni sa na podlahovú krytinu kladú úplne iné nároky ako napríklad v zákazníckych alebo kancelárskych priestoroch: okrem vysokej pevnosti a protišmykovým vlastnostiam je veľmi dôležitá aj odolnosť voči alkalickým látkam a kyselinám. Na podlahu môžu opakovane padnúť napríklad ťažké nástroje a nemali by sa hneď objaviť viditeľné prasknuté a z podlahy odlúpené miesta. Oleje, tuky a vlhkosť spôsobujú klzký povrch. Preto je potrebná protišmyková ochrana, aby sa predišlo nehodám. Aj prach na podlahe môže spôsobiť, že sú tvrdé podlahy oveľa menej bezpečné na chôdzu. Približne 30 % všetkých hlásených pracovných úrazov sa stane pri chôdzi alebo behu, t. j. často sú dôsledkom zakopnutia, pošmyknutia alebo pádu pracovníkov. Kvalitu podlahovej krytiny pomáha zachovať pravidelná údržba a hĺbkové čistenie. Piesok, prach a iné častice nečistôt totiž môžu poškodiť povrch, ktorý je v dôsledku toho drsný. To zabezpečuje nielen lepšie zachytávanie nečistôt, ale vedie aj k väčšiemu opotrebovaniu podlahy.

Na splnenie požiadaviek na čistotu, zachovanie hodnoty a protišmykovú ochranu je potrebné pravidelné čistenie podlahy čistiacimi strojmi. V závislosti od podlahovej krytiny je potrebný odlišný postup:

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Úlohy čistenia v dielňach

Čistenie suchým ľadom v dielni
Príprava a čistenie interiéru vozidla
Čistenie skladu
Upratovanie kancelárií

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