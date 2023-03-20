Čistenie dielne
V dielňach sa vykonáva celá škála rôznych čistiacich prác, od podlahy cez povrchy až po vozidlá. Na dosiahnutie bezchybnej čistoty v celej dielni by sa mali vždy používať čistiace stroje a metódy, ktoré zodpovedajú požiadavkám čistenia. V konečnom dôsledku sa tým zvyšuje nielen zachovanie hodnoty - ale čistá dielňa vedie aj k spokojnosti zamestnancov a zákazníkov, ako aj k vyššej produktivite podniku.
Význam čistoty a poriadku
Čistota a poriadok v dielni sú veľmi dôležité na viacerých úrovniach. Na jednej strane majú vplyv na celkový pozitívny dojem z prevádzky a zákazníkovi poskytnú istotu, že je ich vozidlo v profesionálnych rukách a že sa s ním zaobchádza starostlivo.
Na druhej strane je čisté a usporiadané prostredie dôležitým prvkom pre zefektívnenie a bezpečnosť pracovných procesov. Ak sa každý pracovný krok musí prerušiť, aby sa najprv našlo správne náradie, alebo ak nečistota bráni ďalšej činnosti, potom aj najjednoduchšie úkony trvajú oveľa dlhšie, ako je potrebné, a znižujú produktivitu práce.
Čistota je bezpečnosť
Z bezpečnostného hľadiska je čistenie dielní viac než len nutné zlo: čisté podlahy - napríklad bez olejových fľakov – znamenajú bezpečnosť pri chôdzi a predchádzanie pracovným úrazom vrátane pádov. Odstránenie voľných nečistôt zametacím strojom alebo vysávačom zabezpečuje minimalizáciu rizika poranenia napríklad ostrými predmetmi. Pravidelné zametanie dvora zabraňuje tomu, aby sa voľné nečistoty vôbec dostali do dielne a zachytili sa v nej. Šikovné začlenenie čistiacich strojov do pracovných procesov môže ušetriť ďalšie čistiace práce. Počas brúsenia sa vhodné mokro-suché vysávače postarajú napríklad o to, aby sa prach nedostával do okolia, ale aby bol odsatý hneď pri jeho vzniku.
Vytvorenie plánu čistenia
Vypracovanie sofistikovaného plánu pravidelného čistenia dielne sa môže na prvý pohľad zdať ako práca navyše, ktorá zamestná zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska sa však dôsledné čistenie dielne oplatí a dokonca šetrí náklady. Pretože dobre udržiavané predmety, ako sú nástroje alebo podlahové krytiny a nábytok, si dlhšie zachovajú svoju hodnotu a nie je potrebné ich často meniť.
Komplexné hĺbkové čistenie
Komplexnejšie veľké čistenie by sa malo vykonávať v pravidelných intervaloch. Vtedy sa napríklad dôkladne na mokro vyčistí podlaha, umyjú sa okná, vytriedi sa staré náradie, vyčistia sa zriedkavo čistené miesta, vyčistia sa alebo vymenia filtre, odstránia sa škvrny, riadne sa zlikviduje nebezpečný odpad atď.
Veľké čistenie dielne by sa malo plánovať v pravidelných intervaloch - podľa možnosti vtedy, keď sa podľa skúseností vykonáva v dielni menej činností a priestory sú zväčša prázdne.
Čistenie podláh v dielňach: vysoké nároky na podlahovú krytinu
V dielni sa na podlahovú krytinu kladú úplne iné nároky ako napríklad v zákazníckych alebo kancelárskych priestoroch: okrem vysokej pevnosti a protišmykovým vlastnostiam je veľmi dôležitá aj odolnosť voči alkalickým látkam a kyselinám. Na podlahu môžu opakovane padnúť napríklad ťažké nástroje a nemali by sa hneď objaviť viditeľné prasknuté a z podlahy odlúpené miesta. Oleje, tuky a vlhkosť spôsobujú klzký povrch. Preto je potrebná protišmyková ochrana, aby sa predišlo nehodám. Aj prach na podlahe môže spôsobiť, že sú tvrdé podlahy oveľa menej bezpečné na chôdzu. Približne 30 % všetkých hlásených pracovných úrazov sa stane pri chôdzi alebo behu, t. j. často sú dôsledkom zakopnutia, pošmyknutia alebo pádu pracovníkov. Kvalitu podlahovej krytiny pomáha zachovať pravidelná údržba a hĺbkové čistenie. Piesok, prach a iné častice nečistôt totiž môžu poškodiť povrch, ktorý je v dôsledku toho drsný. To zabezpečuje nielen lepšie zachytávanie nečistôt, ale vedie aj k väčšiemu opotrebovaniu podlahy.
Na splnenie požiadaviek na čistotu, zachovanie hodnoty a protišmykovú ochranu je potrebné pravidelné čistenie podlahy čistiacimi strojmi. V závislosti od podlahovej krytiny je potrebný odlišný postup: