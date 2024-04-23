Automatic hose reel, powder-coated steel / plastic, 20 m

Automatic hose reel for 20 m high-pressure hose. The console is made from powder-coated steel, the drum is made from plastic.

Automatic hose reel for 20 m high-pressure hose. The console is made from powder-coated steel, the drum is made from plastic.

Specifications

Technical data

Length (m) 20
Temperature (°C) max. 100
Max. pressure (bar) 200
Colour Black
Weight incl. packaging (kg) 13,3

Scope of supply

  • Hose reel
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