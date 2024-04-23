Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m

Automatic hose reels provide the highest level of safety and convenience for winding and unwinding HP hoses. For example: order no. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) or order no. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Specifications

Technical data

Length (m) 20
Temperature (°C) max. 130
Colour anthracite
Weight incl. packaging (kg) 16,9

Scope of supply

  • Hose reel
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