Quick coupling

For fast changes between different spray lances/accessories. Perfect for Kärcher spray unit, suitable for trigger gun/spray lance interface. With M 22 x 1.5 internal thread.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,5
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