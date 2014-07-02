Stainless steel swivel holder

Swivelling wall bracket made of high-grade steel (for 2.641-866). This makes maximum flexibility and convenience possible when working with the HP hose.

Specifications

Technical data

Weight incl. packaging (kg) 1,8
Compatible machines
INFORMATION
Contact us

Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Tunisia