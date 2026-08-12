Пенная насадка
Компактная насадка для пенной чистки, предназначенная для нанесения бытовых чистящих средств, обеспечивает особенно эффективную очистку. Она присоединяется непосредственно к пистолету аппарата.
Для тщательной очистки: насадка для пенной чистки для портативной мойки OC 3 позволяет эффективно распределять чистящие средства для более тщательной и эффективной очистки поверхностей в щадящем режиме. Эта насадка, присоединяемая непосредственно к пистолету, формирует стойкую пену, хорошо удерживающуюся на поверхностях и проникающую даже в труднодоступные места. Поэтому она идеально подходит, например, для чистки велосипедов и садовой мебели. Чистящее средство легко заливается в емкость, присоединяемую к насадке, совместимой со всеми портативными мойками серии OC 3.
Особенности и преимущества
Интенсивная пенаЛегкая и тщательная очистка разнообразных поверхностей и предметов (например, велосипедов или садовой мебели)
Регулируемый угол распыленияВозможность удобной обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Простота замены чистящих средствЛегкая очистка с использованием подходящих чистящих средств Kärcher. Удобство в применении.
Прозрачная емкость
- Возможность визуального контроля уровня чистящего средства в емкости.
Емкость объемом 0,35 л
- Для продолжительной работы от одной заправки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,152
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,206
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 61 x 105
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах