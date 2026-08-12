Для ретельного очищення: пінна насадка для портативної мийки OC 3 дає змогу ефективно розподіляти засоби для чищення для ретельнішого й ефективнішого очищення поверхонь у щадному режимі. Ця насадка, що приєднується безпосередньо до пістолета, формує стійку піну, яка добре утримується на поверхнях і проникає навіть у важкодоступні місця. Тому вона ідеально підходить, наприклад, для чищення велосипедів і садових меблів. Засіб для чищення легко заливається в ємність, що приєднується до насадки, сумісної з усіма портативними мийками серії OC 3.