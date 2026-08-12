Пінна насадка
Компактна насадка для пінного чищення, призначена для використання з побутовими засобами, забезпечує особливо ефективне очищення. Легко приєднується безпосередньо до пістолета апарата.
Для ретельного очищення: пінна насадка для портативної мийки OC 3 дає змогу ефективно розподіляти засоби для чищення для ретельнішого й ефективнішого очищення поверхонь у щадному режимі. Ця насадка, що приєднується безпосередньо до пістолета, формує стійку піну, яка добре утримується на поверхнях і проникає навіть у важкодоступні місця. Тому вона ідеально підходить, наприклад, для чищення велосипедів і садових меблів. Засіб для чищення легко заливається в ємність, що приєднується до насадки, сумісної з усіма портативними мийками серії OC 3.
Особливості та переваги
Інтенсивна пінаЛегке і ретельне очищення різноманітних поверхонь і предметів (наприклад, велосипедів або садових меблів)
Регульований кут розпиленняМожливість зручної обробки вертикальних і горизонтальних поверхонь.
Простота заміни засобів для чищенняЛегке очищення з використанням відповідних засобів для чищення Kärcher. Дуже зручна в застосуванні.
Прозора ємність
- Можливість візуального контролю рівня засобу для чищення в ємності.
Ємність об'ємом 0,35 л
- Для тривалої роботи від однієї заправки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,152
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,206
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 61 x 105
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Меблі для саду/тераси/балкона