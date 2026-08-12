Пінна насадка

Компактна насадка для пінного чищення, призначена для використання з побутовими засобами, забезпечує особливо ефективне очищення. Легко приєднується безпосередньо до пістолета апарата.

Для ретельного очищення: пінна насадка для портативної мийки OC 3 дає змогу ефективно розподіляти засоби для чищення для ретельнішого й ефективнішого очищення поверхонь у щадному режимі. Ця насадка, що приєднується безпосередньо до пістолета, формує стійку піну, яка добре утримується на поверхнях і проникає навіть у важкодоступні місця. Тому вона ідеально підходить, наприклад, для чищення велосипедів і садових меблів. Засіб для чищення легко заливається в ємність, що приєднується до насадки, сумісної з усіма портативними мийками серії OC 3.

Особливості та переваги
Пінна насадка: Інтенсивна піна
Інтенсивна піна
Легке і ретельне очищення різноманітних поверхонь і предметів (наприклад, велосипедів або садових меблів)
Пінна насадка: Регульований кут розпилення
Регульований кут розпилення
Можливість зручної обробки вертикальних і горизонтальних поверхонь.
Пінна насадка: Простота заміни засобів для чищення
Простота заміни засобів для чищення
Легке очищення з використанням відповідних засобів для чищення Kärcher. Дуже зручна в застосуванні.
Прозора ємність
  • Можливість візуального контролю рівня засобу для чищення в ємності.
Ємність об'ємом 0,35 л
  • Для тривалої роботи від однієї заправки.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,152
Вага (з упаковкою) (кг) 0,206
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 165 x 61 x 105
Сумісна техніка
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Меблі для саду/тераси/балкона