Шланг высокого давления чистка труб DN6
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|140
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Длина (м)
|30
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,624
Совместимая техника
Запчасти для Шланг высокого давления чистка труб DN6
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