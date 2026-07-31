Шланг высокого давления чистка труб DN6

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба M22 x 1,5
Длина (м) 30
Вес (с упаковкой) (кг) 2,624
Запчасти для Шланг высокого давления чистка труб DN6

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.