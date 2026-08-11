Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot
Быстрая очистка обуви без лишней воды: Shoe!Cleaner — идеальный вариант для легкой, но тщательной очистки обуви для спорта и отдыха, подходящий для пылесосов SE 3-18 Compact и SE 2 Spot.
Инновационная насадка Kärcher Shoe!Cleaner может использоваться для очистки самых различные видов обуви для спорта и отдыха – быстро, тщательно и без лишней воды. Благодаря ей вы легко очистите беговые кроссовки или туристические ботинки прямо в доме, ничего при этом не испачкав. Сменные кольцевые щетки позволяют быстро и тщательно очистить как подошву, так и верх обуви. Мягкая щетина эффективно и бережно очищает чувствительные материалы. Благодаря автоматическому всасыванию воды во время очистки обувь сохнет почти мгновенно. Кроме этого, Shoe!Cleaner имеет функцию промывки, предотвращающую ее загрязнение в процессе очистки. Все это делает Shoe!Cleaner удобным и надежным дополнением к моющим пылесосам SE 3-18 Compact, SE 2 Spot, которое может использоваться для очистки любой обуви.
Особенности и преимущества
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очисткиСменная кольцевая щетка для тщательной очистки подошвы и верха обуви. Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Простое и удобное использованиеФункция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования. Интуитивно понятное управление.
Мягкая щетинаУдаляет грязь с обуви тщательно, но в то же время бережно. Не оставляет следов при очистке чувствительных материалов верха обуви.
Подходит для моющих пылесосов SE 3-18 Compact и SE 2 Spot
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,065
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 59 x 42
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Области применения
- Обувь / походные ботинки