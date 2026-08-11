Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot

Швидке очищення взуття без зайвої води: Shoe!Cleaner – ідеальний варіант для легкого, але ретельного очищення взуття для спорту та відпочинку, підходить для пилососів SE 3-18 Compact та SE 2 Spot.

Інноваційна насадка Kärcher Shoe!Cleaner може використовуватися для очищення найрізноманітніших видів взуття для спорту та відпочинку – швидко, ретельно і без зайвої води. Завдяки їй ви легко очистите бігові кросівки або туристичні черевики прямо в будинку, нічого при цьому не забруднивши. Змінні кільцеві щітки дозволяють швидко і ретельно очистити як підошву, так і верх взуття. М'яка щетина ефективно і дбайливо очищає чутливі матеріали. Завдяки автоматичному всмоктуванню води під час очищення взуття сохне майже миттєво. Крім цього, Shoe!Cleaner має функцію промивання, що запобігає її забрудненню в процесі очищення. Все це робить Shoe!Cleaner зручним і надійним доповненням до миючих пилососів SE 3-18 Compact, SE 2 Spot, яке може використовуватися для очищення будь-якого взуття.

Особливості та переваги
Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Інноваційна технологія Kärcher для оптимальних результатів очищення
Інноваційна технологія Kärcher для оптимальних результатів очищення
Змінна кільцева щітка для ретельного очищення підошви та верху взуття. Видалення надлишків води шляхом автоматичного всмоктування в процесі очищення. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Просте та зручне використання
Просте та зручне використання
Функція промивання, що запобігає забрудненню аксесуарів у процесі очищення. Руки залишаються чистими, а аксесуари можуть бути прибрані відразу після використання. Інтуїтивно зрозуміле управління.
Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: М'яка щетина
М'яка щетина
Видаляє бруд із взуття ретельно, але водночас дбайливо. Не залишає слідів при очищенні чутливих матеріалів верху взуття.
Підходить для миючих пилососів SE 3-18 Compact і SE 2 Spot
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,065
Вага (з упаковкою) (кг) 0,12
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 115 x 59 x 42

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Взуття / похідні черевики