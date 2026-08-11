Інноваційна насадка Kärcher Shoe!Cleaner може використовуватися для очищення найрізноманітніших видів взуття для спорту та відпочинку – швидко, ретельно і без зайвої води. Завдяки їй ви легко очистите бігові кросівки або туристичні черевики прямо в будинку, нічого при цьому не забруднивши. Змінні кільцеві щітки дозволяють швидко і ретельно очистити як підошву, так і верх взуття. М'яка щетина ефективно і дбайливо очищає чутливі матеріали. Завдяки автоматичному всмоктуванню води під час очищення взуття сохне майже миттєво. Крім цього, Shoe!Cleaner має функцію промивання, що запобігає її забрудненню в процесі очищення. Все це робить Shoe!Cleaner зручним і надійним доповненням до миючих пилососів SE 3-18 Compact, SE 2 Spot, яке може використовуватися для очищення будь-якого взуття.