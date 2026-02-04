Максимальная производительность в 5500 л/ч делает дренажный насос SP 1 Dirt идеальной моделью начального класса для быстрой осушки емкостей и садовых прудов. Способен собирать грязную воду с частичками грязи размером до 20 мм. Для сбора более грязной воды можно приобрести предварительный фильтр, который защитит крыльчатку насоса. Надежное уплотнительное кольцо продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель выключает насос автоматически при падении уровня воды, что уберегает насос от сухого хода. Оснащен системой быстрого подключения шланга Quick Connect.