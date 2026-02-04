Максимальна продуктивність 5500 л/ч робить дренажний насос SP 1 Dirt ідеальною моделлю початкового класу для швидкої осушки ємностей і садових ставків. Здатний збирати брудну воду з частинками бруду розміром до 20 мм. Для збору більш брудної води можна придбати попередній фільтр, який захистить крильчатку насоса. Надійне кільце ущільнювача продовжує термін служби насоса. Поплавковий вимикач вимикає насос автоматично при падінні рівня води, що оберігає насос від сухого ходу. Оснащений системою швидкого підключення шланга Quick Connect.