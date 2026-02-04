Дренажний насос для брудної води SP 1 Dirt
Дренажний насос SP 1 Dirt перекачує до 5500 л/год. Обладнаний поплавковим вимикачем. SP 1 Dirt - компактний насос початкового класу для викачування брудної води.
Максимальна продуктивність 5500 л/ч робить дренажний насос SP 1 Dirt ідеальною моделлю початкового класу для швидкої осушки ємностей і садових ставків. Здатний збирати брудну воду з частинками бруду розміром до 20 мм. Для збору більш брудної води можна придбати попередній фільтр, який захистить крильчатку насоса. Надійне кільце ущільнювача продовжує термін служби насоса. Поплавковий вимикач вимикає насос автоматично при падінні рівня води, що оберігає насос від сухого ходу. Оснащений системою швидкого підключення шланга Quick Connect.
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Поплавковий вимикачАвтоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ходу
Система швидкого підключення Quick ConnectРізьба для швидкого і нескладного підключення 1 1/4 "шланга до насоса
Призначений для брудної води
- Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|250
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 5500
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|4,5
|Тиск (бар)
|макс. 0,45
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 20
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|25
|Залишкова висота води (мм)
|25
|З'єднувальна різьба
|G1
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|Внутрішня різьба G1
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,66
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,414
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: 1 1/4''
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Поплавковий вимикач
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
- Керамічне ущільнювальне кільце
Відео
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
Аксесуари
Запчастини для SP 1 Dirt
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.