Насос SP 9.500 Dirt с максимальной производительностью 9500 л/ч – превосходная модель начального уровня для быстрой откачки воды из садового пруда или бочки для сбора дождевой воды. Он без проблем откачивает или перекачивает как чистую, так и загрязненную воду, содержащую частицы размерами до 20 мм, а при наличии загрязнений более крупных размеров (например, ветвей) может быть дооснащен входным фильтром (опция), защищающим крыльчатку от повреждений. Контактное уплотнительное кольцо, широко используемое в погружных насосах профессионального назначения, обеспечивает насосу очень долгий срок службы. Погружной насос для грязной воды оснащен поплавковым выключателем, включающим и отключающим его в зависимости от уровня воды и предотвращающим работу в режиме «сухого хода». При этом возможность фиксации поплавкового выключателя позволяет эксплуатировать насос при низком остаточном уровне воды (не менее 25 мм). Очень практичным решением является также соединительный штуцер системы Quick Connect, обеспечивающий быстрое и легкое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".