Дренажный насос для грязной воды SP 9.500 Dirt
Надежный погружной насос SP 9.500 Dirt с максимальной производительностью 9500 л/ч представляет собой компактное решение начального уровня для откачки или перекачивания загрязненной воды.
Насос SP 9.500 Dirt с максимальной производительностью 9500 л/ч – превосходная модель начального уровня для быстрой откачки воды из садового пруда или бочки для сбора дождевой воды. Он без проблем откачивает или перекачивает как чистую, так и загрязненную воду, содержащую частицы размерами до 20 мм, а при наличии загрязнений более крупных размеров (например, ветвей) может быть дооснащен входным фильтром (опция), защищающим крыльчатку от повреждений. Контактное уплотнительное кольцо, широко используемое в погружных насосах профессионального назначения, обеспечивает насосу очень долгий срок службы. Погружной насос для грязной воды оснащен поплавковым выключателем, включающим и отключающим его в зависимости от уровня воды и предотвращающим работу в режиме «сухого хода». При этом возможность фиксации поплавкового выключателя позволяет эксплуатировать насос при низком остаточном уровне воды (не менее 25 мм). Очень практичным решением является также соединительный штуцер системы Quick Connect, обеспечивающий быстрое и легкое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Поплавковый выключательАвтоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
Система быстрого подключения Quick ConnectШтуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|280
|Макс. производительность (л/ч)
|< 9500
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|6
|Давление (бар)
|макс. 0,6
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|25
|Остаточная высота воды (мм)
|25
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,787
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,586
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Комплектация
- Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Поплавковый выключатель
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
Принадлежности
Запчасти для SP 9.500 Dirt
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.