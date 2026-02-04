Насос SP 9.500 Dirt з максимальною продуктивністю 9500 л/год - чудова модель початкового рівня для швидкого відкачування води з садового ставка або бочки для збору дощової води. Він без проблем відкачує або перекачує як чисту, так і забруднену воду, що містить частинки розмірами до 20 мм, а в разі наявності забруднень більших розмірів (наприклад, гілок) може бути дооснащений вхідним фільтром (опція), що захищає крильчатку від пошкоджень. Контактне кільце ущільнювача, широко використовуване в заглибних насосах професійного призначення, забезпечує насосу дуже довгий термін служби. Гарантію на нього може бути продовжено до 5 років. Занурювальний насос для брудної води оснащено поплавцевим вимикачем, що вмикає і вимикає його залежно від рівня води і запобігає роботі в режимі "сухого ходу". Водночас можливість фіксації поплавкового вимикача дає змогу експлуатувати насос за низького залишкового рівня води (не менше 25 мм). Дуже практичним рішенням є також з'єднувальний штуцер системи Quick Connect, що забезпечує швидке і легке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".