Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt

Надійний занурювальний насос SP 9.500 Dirt з максимальною продуктивністю 9500 л/год є компактним рішенням початкового рівня для відкачування або перекачування забрудненої води.

Насос SP 9.500 Dirt з максимальною продуктивністю 9500 л/год - чудова модель початкового рівня для швидкого відкачування води з садового ставка або бочки для збору дощової води. Він без проблем відкачує або перекачує як чисту, так і забруднену воду, що містить частинки розмірами до 20 мм, а в разі наявності забруднень більших розмірів (наприклад, гілок) може бути дооснащений вхідним фільтром (опція), що захищає крильчатку від пошкоджень. Контактне кільце ущільнювача, широко використовуване в заглибних насосах професійного призначення, забезпечує насосу дуже довгий термін служби. Гарантію на нього може бути продовжено до 5 років. Занурювальний насос для брудної води оснащено поплавцевим вимикачем, що вмикає і вимикає його залежно від рівня води і запобігає роботі в режимі "сухого ходу". Водночас можливість фіксації поплавкового вимикача дає змогу експлуатувати насос за низького залишкового рівня води (не менше 25 мм). Дуже практичним рішенням є також з'єднувальний штуцер системи Quick Connect, що забезпечує швидке і легке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".

Особливості та переваги
Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt: Поплавковий вимикач
Поплавковий вимикач
Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ходу
Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt: Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
  • Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
  • Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
  • Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 280
Макс. продуктивність (л/год) < 9500
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 6
Тиск (бар) макс. 0,6
Pозмір твердих часток (мм) макс. 20
Глибина занурення (м) макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 25
Залишкова висота води (мм) 25
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,787
Вага (з упаковкою) (кг) 4,586
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 229 x 238 x 303

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
  • Поплавковий вимикач
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
  • Керамічне ущільнювальне кільце
Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt
Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt
Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt

Відео

Області застосування
  • Для викачування води з садових ставків
  • Для використання в затоплених місцях
Аксесуари
Запчастини для SP 9.500 Dirt

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.