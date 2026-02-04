Дренажний насос для брудної води SP 9.500 Dirt
Надійний занурювальний насос SP 9.500 Dirt з максимальною продуктивністю 9500 л/год є компактним рішенням початкового рівня для відкачування або перекачування забрудненої води.
Насос SP 9.500 Dirt з максимальною продуктивністю 9500 л/год - чудова модель початкового рівня для швидкого відкачування води з садового ставка або бочки для збору дощової води. Він без проблем відкачує або перекачує як чисту, так і забруднену воду, що містить частинки розмірами до 20 мм, а в разі наявності забруднень більших розмірів (наприклад, гілок) може бути дооснащений вхідним фільтром (опція), що захищає крильчатку від пошкоджень. Контактне кільце ущільнювача, широко використовуване в заглибних насосах професійного призначення, забезпечує насосу дуже довгий термін служби. Гарантію на нього може бути продовжено до 5 років. Занурювальний насос для брудної води оснащено поплавцевим вимикачем, що вмикає і вимикає його залежно від рівня води і запобігає роботі в режимі "сухого ходу". Водночас можливість фіксації поплавкового вимикача дає змогу експлуатувати насос за низького залишкового рівня води (не менше 25 мм). Дуже практичним рішенням є також з'єднувальний штуцер системи Quick Connect, що забезпечує швидке і легке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Поплавковий вимикачАвтоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ходу
Система швидкого підключення Quick ConnectШтуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
- Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|280
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 9500
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|6
|Тиск (бар)
|макс. 0,6
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 20
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|25
|Залишкова висота води (мм)
|25
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,787
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,586
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Поплавковий вимикач
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
- Керамічне ущільнювальне кільце
Відео
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
- Для використання в затоплених місцях
Аксесуари
Запчастини для SP 9.500 Dirt
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.