Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18
Многофункциональный аккумуляторный фонарь обеспечит яркое освещение в любом месте, где это необходимо. Кроме того, его можно использовать для зарядки электронных устройств, таких как смартфоны и планшеты.
Компактный аккумуляторный многофункциональный фонарь Karcher MFL 2-18 позволяет улучшить условия освещения в любом месте, где это требуется для выполнения работ или во время отдыха. Два уровня яркости с максимальным световым потоком 280 лм обеспечивают его оптимальную адаптацию к конкретным потребностям. Благодаря свободному отклонению закрепленной при помощи 2 шарниров осветительной головки луч можно направить в любую сторону. Фонарь, снабженный удобной ручкой для переноски, может также использоваться в качестве внешнего аккумулятора: в нем предусмотрено по одному разъему USB-A и USB-C, к которым можно подключать различные малогабаритные электронные устройства, например, смартфон или планшет. Во время перерывов в использовании USB-портов они не потребляют ток: через 30 секунд после отсоединения устройства производится их отключение во избежание преждевременного разряда аккумулятора.
Особенности и преимущества
Два уровня яркостиОптимальная адаптация яркости к конкретной ситуации (возможность яркого или приглушенного освещения) Максимальный световой поток 280 лм.
Отклоняемая в разные положения осветительная головка с 2 шарнирамиДля оптимального освещения луч может быть направлен в любую сторону вне зависимости от положения самого аккумуляторного фонаря.
Функция внешнего аккумулятора1 разъем USB-A и 1 разъем USB-C. Возможность заряжать портативные электронные устройства (например, смартфоны или планшеты) при невозможности их подключения к электросети.
Удобная ручка для переноски
- Компактные размеры, удобство переноски.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Уровни яркости
|2
|Световой поток (лм)
|макс. 280
|Выходная мощность порта USB-A (A)
|0,5
|Выходная мощность USB-C (A)
|2
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 540 (2,5 А·ч) / макс. 1080 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,39
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,54
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 102 x 199
Оснащение
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Разъем USB-A
- Разъем USB-C
Видео
Области применения
- Для освещения темных мест при выполнении работ в мастерской, подвале или на чердаке
- Уборка в подвале
- Уборка в мастерской
- Балконы
- Террасы
- На ходу
- Тенты / туристское снаряжение
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для MFL 2-18
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.