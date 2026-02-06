Акумуляторний мультифункціональний ліхтар MFL 2-18

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар забезпечить яскраве освітлення в будь-якому місці, де це необхідно. Крім того, його можна використовувати для заряджання електронних пристроїв, як-от смартфони та планшети.

Компактний акумуляторний багатофункціональний ліхтар Kärcher MFL 2-18 дає змогу поліпшити умови освітлення в будь-якому місці, де це потрібно для виконання робіт або під час відпочинку. Два рівні яскравості з максимальним світловим потоком 280 лм забезпечують його оптимальну адаптацію до конкретних потреб. Завдяки вільному відхиленню закріпленої за допомогою 2 шарнірів освітлювальної головки промінь можна спрямувати в будь-який бік. Ліхтар, забезпечений зручною ручкою для перенесення, може також використовуватися як зовнішній акумулятор: у ньому передбачено по одному роз'єму USB-A і USB-C, до яких можна під'єднувати різні малогабаритні електронні пристрої, наприклад смартфон або планшет. Під час перерв у використанні USB-портів вони не споживають струм: через 30 секунд після від'єднання пристрою проводиться їхнє вимкнення, щоб уникнути передчасного розряду акумулятора.

Особливості та переваги
Акумуляторний мультифункціональний ліхтар MFL 2-18: Два рівні яскравості
Два рівні яскравості
Оптимальна адаптація яскравості до конкретної ситуації (можливість яскравого або приглушеного освітлення) Максимальний світловий потік 280 лм.
Акумуляторний мультифункціональний ліхтар MFL 2-18: Освітлювальна головка з 2 шарнірами, що відхиляється в різні положення
Освітлювальна головка з 2 шарнірами, що відхиляється в різні положення
Для оптимального освітлення промінь може бути спрямований в будь-яку сторону незалежно від положення самого акумуляторного ліхтаря.
Акумуляторний мультифункціональний ліхтар MFL 2-18: Функція зовнішнього акумулятора
Функція зовнішнього акумулятора
1 роз'єм USB-A і 1 роз'єм USB-C. Можливість заряджати портативні електронні пристрої (наприклад, смартфони або планшети) за неможливості їх під'єднання до електромережі.
Зручна ручка для перенесення
  • Компактні розміри, зручність перенесення.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Рівні яскравості 2
Світловий потік (lm) макс. 280
Вихідна потужність порту USB-A (A) 0,5
Вихідна потужність USB-C (A) 2
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 540 (2,5 А·год) / макс. 1080 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 0,39
Вага (з упаковкою) (кг) 0,54
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 102 x 199

Оснащення

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Роз'єм USB-A
  • Роз'єм USB-C
Відео

Області застосування
  • Для освітлення темних місць під час виконання робіт у майстерні, підвалі або на горищі
  • Прибирання в підвалі
  • Прибирання у майстерні
  • Балкони
  • Тераси
  • На ходу
  • Тенти / туристичне спорядження
Аксесуари
