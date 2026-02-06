Акумуляторний мультифункціональний ліхтар MFL 2-18
Багатофункціональний акумуляторний ліхтар забезпечить яскраве освітлення в будь-якому місці, де це необхідно. Крім того, його можна використовувати для заряджання електронних пристроїв, як-от смартфони та планшети.
Компактний акумуляторний багатофункціональний ліхтар Kärcher MFL 2-18 дає змогу поліпшити умови освітлення в будь-якому місці, де це потрібно для виконання робіт або під час відпочинку. Два рівні яскравості з максимальним світловим потоком 280 лм забезпечують його оптимальну адаптацію до конкретних потреб. Завдяки вільному відхиленню закріпленої за допомогою 2 шарнірів освітлювальної головки промінь можна спрямувати в будь-який бік. Ліхтар, забезпечений зручною ручкою для перенесення, може також використовуватися як зовнішній акумулятор: у ньому передбачено по одному роз'єму USB-A і USB-C, до яких можна під'єднувати різні малогабаритні електронні пристрої, наприклад смартфон або планшет. Під час перерв у використанні USB-портів вони не споживають струм: через 30 секунд після від'єднання пристрою проводиться їхнє вимкнення, щоб уникнути передчасного розряду акумулятора.
Особливості та переваги
Два рівні яскравостіОптимальна адаптація яскравості до конкретної ситуації (можливість яскравого або приглушеного освітлення) Максимальний світловий потік 280 лм.
Освітлювальна головка з 2 шарнірами, що відхиляється в різні положенняДля оптимального освітлення промінь може бути спрямований в будь-яку сторону незалежно від положення самого акумуляторного ліхтаря.
Функція зовнішнього акумулятора1 роз'єм USB-A і 1 роз'єм USB-C. Можливість заряджати портативні електронні пристрої (наприклад, смартфони або планшети) за неможливості їх під'єднання до електромережі.
Зручна ручка для перенесення
- Компактні розміри, зручність перенесення.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Рівні яскравості
|2
|Світловий потік (lm)
|макс. 280
|Вихідна потужність порту USB-A (A)
|0,5
|Вихідна потужність USB-C (A)
|2
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 540 (2,5 А·год) / макс. 1080 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,39
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,54
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 102 x 199
Оснащення
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Роз'єм USB-A
- Роз'єм USB-C
Відео
Області застосування
- Для освітлення темних місць під час виконання робіт у майстерні, підвалі або на горищі
- Прибирання в підвалі
- Прибирання у майстерні
- Балкони
- Тераси
- На ходу
- Тенти / туристичне спорядження
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для MFL 2-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.