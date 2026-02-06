Компактний акумуляторний багатофункціональний ліхтар Kärcher MFL 2-18 дає змогу поліпшити умови освітлення в будь-якому місці, де це потрібно для виконання робіт або під час відпочинку. Два рівні яскравості з максимальним світловим потоком 280 лм забезпечують його оптимальну адаптацію до конкретних потреб. Завдяки вільному відхиленню закріпленої за допомогою 2 шарнірів освітлювальної головки промінь можна спрямувати в будь-який бік. Ліхтар, забезпечений зручною ручкою для перенесення, може також використовуватися як зовнішній акумулятор: у ньому передбачено по одному роз'єму USB-A і USB-C, до яких можна під'єднувати різні малогабаритні електронні пристрої, наприклад смартфон або планшет. Під час перерв у використанні USB-портів вони не споживають струм: через 30 секунд після від'єднання пристрою проводиться їхнє вимкнення, щоб уникнути передчасного розряду акумулятора.