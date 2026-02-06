Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery

Сдувание, всасывание и мульчирование – воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery прекрасно справляется с любой из этих задач. Особенно эффективно – в режиме «турбо». Поистине незаменимое решение для поддержания чистоты и порядка в саду! Аккумулятор не входить в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Мусор образуется на приусадебном участке не только в период осеннего листопада. Весной и летом на дорожках, газонах и террасах скапливаются опадающие цветки плодовых деревьев, лепестки и листья завядших цветочных растений. Прекрасным решением для наведения чистоты без больших усилий окажется аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса Karcher BLV 18-200 Battery – компактный инструмент с двумя рукоятками для оптимального перераспределения веса, легко удаляющий даже мокрую листву из труднодоступных мест. Выполняющий 3 функции и оснащенный большим мешком для сбора мусора, он удобно управляется переключателем, позволяющим активировать режимы сдувания и всасывания как по отдельности, так и в комбинации. При этом регулятор частоты вращения обеспечивает гибкое изменение скорости воздушного потока в зависимости от решаемой задачи. Наиболее мощный очищающий эффект достигается в кратковременновключаемом режиме «турбо». Продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивается эргономичной конструкцией воздуходувки и ее малым весом. Облегчению работы и повышению ее эффективности способствуют также съемные направляющие ролики. Аккумулятор не входит в комплект поставки инструмента.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery: Турборежим
Турборежим
Предусмотрена возможность кратковременного увеличения мощности в режимах сдувания и всасывания.
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery: Регулировка частоты вращения
Регулировка частоты вращения
Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery: Переключатель режимов
Переключатель режимов
Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.
Вторая рукоятка
  • Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.
Съемные направляющие ролики
  • Облегчают работу и повышают ее эффективность.
45-литровый мешок для сбора листвы
  • Обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Бесщеточный электродвигатель
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Привод Бесщеточный электродвигатель
Кнопка Турборежим есть
Регулятор скорости вращения есть
Рабочий уровень шума (дБ(А)) 107
Скорость воздуха в режиме сдувания (км/ч) макс. 200
Скорость воздуха в режиме всасывания (км/ч) макс. 130
Объем мешка (л) 45
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Производительность от 1 заряда в режиме выдувания (м²) макс. 425 (2,5 А·ч) / макс. 850 (5,0 А·ч)
Производительность от 1 заряда в режиме всасывания (л) макс. 45 (2,5 А·ч) / макс. 90 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,5
Вес (с упаковкой) (кг) 5,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1243 x 171 x 376

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Мешок для сбора травы
  • Съемные направляющие ролики
  • Плечевой ремень
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery

Видео

Области применения
  • Удаление листьев вокруг дома
  • Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
  • Дорожки вокруг дома
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для BLV 18-200 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.